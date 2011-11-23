نمایشگاه کتاب فارس باعث گسترش فرهنگ کتابخوانی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بذرافشان اظهار داشت: افزایش تعداد ناشران، تنوع کتابها واستقبال فراوان مردم از جمله برجستگیهای نمایشگاه امسال است.

وی ادامه داد: شیراز به عنوان سومین حرم اهل بیت(ع) و پایتخت فرهنگی و ادبی ایران اسلامی، پتانسیل برگزاری نمابشگاه هایی فراوانی را دارد.

سرپرست فرمانداری شیراز در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: کتاب دوست مهربان و یار همیشگی بشریت، میراث گرانبها ، گنجینه تاثیر گذار و عنصر دانش افزون است.

بذرافشان اضافه کرد: خوشبختانه امروزه در جامعه شاهد پیشرفتهای معجزه آسایی هستیم که این پیشرفتها مبتنی بر دانایی محوری ناشی از خواندن کتاب است.

وی اظهار داشت: متولیان فرهنگ در استان فارس و شیراز باید تلاش کنند تا فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی در استان افزایش پیدا کند تا کتاب بخشی از سبد خرید خانواده ها شود.