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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۰۵

بذرافشان:

نمایشگاه کتاب فارس باعث گسترش فرهنگ کتابخوانی می شود

نمایشگاه کتاب فارس باعث گسترش فرهنگ کتابخوانی می شود

شیراز - خبرگزاری مهر: سرپرست فرمانداری شیراز گفت: دهمین نمایشگاه کتاب فارس فرصت مناسبی برای بهره مندی همگان از کتاب است و باعث گسترش فرهنگ کتابخوانی در جامعه می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بذرافشان اظهار داشت: افزایش تعداد ناشران، تنوع  کتابها واستقبال فراوان مردم از جمله برجستگیهای نمایشگاه امسال است.

وی ادامه داد: شیراز به عنوان سومین حرم اهل بیت(ع) و پایتخت فرهنگی و ادبی ایران اسلامی، پتانسیل برگزاری نمابشگاه هایی فراوانی را دارد.

سرپرست فرمانداری شیراز در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: کتاب دوست مهربان و یار همیشگی بشریت، میراث گرانبها ، گنجینه تاثیر گذار و عنصر دانش افزون است.

بذرافشان اضافه کرد: خوشبختانه امروزه در جامعه شاهد پیشرفتهای معجزه آسایی هستیم که این پیشرفتها مبتنی بر دانایی محوری ناشی از خواندن کتاب  است.

وی اظهار داشت: متولیان فرهنگ در استان فارس و شیراز باید تلاش کنند تا فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی در استان افزایش پیدا کند تا کتاب بخشی از سبد خرید خانواده ها شود. 

کد مطلب 1467784

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