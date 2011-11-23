برقراری تعامل متقابل بین خانواده و نظام آموزشی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، ذکریا یازرلو در جمع خبرنگاران و در حاشیه برگزاری همایش تجلیل از برترینهای علمی و نخبگان ناحیه 4 کرج که پیش از ظهر چهارشنبه برگزار شد، همکاری و تعامل خانواده را کمک به ساخت جامعه نوین اسلامی دانست و افزود: این امر لازمه رسیدن به جامعه دانش بنیان بوده و باید در جهت تحقق آن تلاش شود.

وی ضمن تبریک روز خانواده، آشنایی هر چه بیشتر خانواده ها با راهبردها، طرح ها و برنامه های نظام آموزشی به ویژه مدارس را سبب پیشرفت دانش آموزان در رشد و توسعه افزونگر بخش های تربیتی، فرهنگی وپژوهشی دانست و گفت: با توجه به اینکه دانش آموز چیزی حدود یک چهارم وقت خود را در مدرسه و بقیه آن را در خانه و در کنار خانواده می گذراند، توزیع مسئولیت ها و همکاری گسترده خانه و مدرسه امری ضروری است.

پایدارسازی مطالعه از زیر ساخت های ضروری جامعه دانش بنیان است

یازرلو، پایدارسازی مطالعه را از زیر ساخت های ضروری جامعه دانش بنیان عنوان کرد و گفت: دانش آموزان باید با انس به کتاب و عادت مطالعه باور داشته باشند که مطالعه می تواند برای گسترش مهارت های ادراکی، اجتماعی و حرفه ای آنها کارآمد باشد.

وی افزود: اگر فرهنگ مطالعه در مدرسه آغاز و در خانه و خانواده استمرار یابد به یقین دانش آموزان به این نتیجه خواهند رسید که در سبد زمانی خود وقتی را به مطالعه اختصاص دهند تا بتوانند درامر آموزش همواره ممتاز و صاحب افتخارات استانی و کشوری شوند.