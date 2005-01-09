گزارش عملكرد كميته ارشاد و تبليغات مجلس ارائه مي شود

حجت الاسلام سيد محمدرضا ميرتاج الديني نايب رئيس دوم كميسيون فرهنگي و عضو كميته ارشاد وتبليغات مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" در اين مورد اظهار داشت : بر اساس برنامه از پيش تعيين شده ، كميته هاي مختلف مي بايست هر چند وقت يكبار ، به طور مرتب گزارشي از عملكرد ، فعاليت ها و دستاوردهاي خود را به كميسيون هاي مربوط ارائه دهند .

عضو كميته ارشاد و تبليغات كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ، ارزيابي فعاليت ها ، اطلاع از اقدامات انجام شده و همچنين بررسي نتايج عملكرد كميته ها را از اهداف ارائه گزارش دوره اي كميته ها اعلام كرد .

بر اساس برنامه اعلام شده ، بعد از ظهر سه شنبه 22 دي ماه ، بين ساعت 14 تا 30/16 ، زماني است كه براي ارائه گزارش عملكرد كميته ارشاد و تبليغات اسلامي پيش بيني شده است .