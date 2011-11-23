برگزاری باشکوه برنامه های هفته بسیج اقتدار ملت ایران را نمایان می کند

سرهنگ حسین صیادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هفته بسیج نشانگر عظمت و اقتدار نیروهای متدین و مردمی نظام اسلامی بوده و گرامیداشت این هفته یاس و نا امیدی دشمنان انقلاب اسلامی را دو چندان می کند.

فرمانده سپاه ناحیه طالقان تبیین و تشریح تفکر بسیجی در میان جوانان را نیاز امروز جامعه دانست و گفت: پاسداری از ارزشها و آرمانهای امام (ره) و شهدا را باید در میان جوانان نهادینه کرد.

سرهنگ صیادی با اشاره به اینکه سپاه ناحیه طالقان در هفته بسیج بیش از 40برنامه متنوع فرهنگی، علمی و ورزشی برگزار می کند، افزود: دیدار با خانواده معظم شهدا و جانبازان، برگزاری محافل انس با قرآن و نشستهای فرهنگی و سیاسی از مهمترین برنامه های اجرایی در این هفته است.

وی افتتاح چندین پایگاه بسیج در روستاها، افتتاح حوزه بسیج ادارات و همچنین کلنگزنی حوزه های بسیج دهستان پایین طالقان و بخش بالا طالقان را از دیگر برنامه های این هفته ذکر کرد.

صیادی گفت: همایش پیاده روی خانوادگی، برگزاری مسابقات فوتبال و تنیس از برنامه های ورزشی سپاه ناحیه طالقان در هفته بسیج خواهد بود.

