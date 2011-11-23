دیدار چهره به چهره رئیس جمهور و هیئت دولت با مردم پاکدشت

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار چهره به چهره مردم پاکدشت با رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت، استاندار تهران و جمعی از معاونان وی، برخی مدیران کل استان تهران و... پس از سخنان دکتر محمود احمدی نژاد در ساختمان شهرداری پاکدشت در حال برگزاری است.

رئیس جمهوری در پایان سخنانش در جمع مردم پاکدشت اعلام کرد: برای اولین بار، تمامی اعضای هیئت دولت در سفرهای استانی در یکی از شهرستانها حضور یافته اند و به مسائل و مشکلات تمامی مراجعه کنندگان تا آخرین نفر رسیدگی می کنند.

اولین دیدار چهره به چهره و مردمی رئیس جمهور در قالب پنجمین سفر استانی دور چهارم این سفرها که 28 مهرماه امسال برگزار شد، به گفته مدیرکل ارزشیابی و پاسخگویی به شکایات استانداری تهران، به ملاقات 10هزار و 843 نفر از مردم استان تهران با رئیس جمهور منجر شد.

در آن دیدار دو هزار و 360 نفر از شهروندان تهرانی نیز درخواستهای خود را در سامانه سامد( شماره تماس 111) ثبت کردند که به این موارد نیز رسیدگی شد.

رئیس جمهوری اسلامی ایران در قالب پنجمین سفر استانی دور چهارم این سفرها، پنج شنبه هفته گذشته نیز با حضور در ساختمانهای راه آهن جمهوری اسلامی در منطقه 11 تهران، به همراه اعضای هیئت دولت با مردم استان تهران دیدار چهره به چهره کرد.

مدیرکل ارزشیابی و پاسخگویی به شکایات استانداری تهران در این برنامه نیز از دیدار چهره به چهره سه هزار و 625 نفر از مردم تهران با رئیس جمهور خبر داد.

به گفته محمد فیضی، ایندیدارهای چهره به چهره طبق پیش بینی های به عمل آمده تا دهه مبارک فجرادامه خواهد یافت و رئیس جمهور و هیئت دولت به مشکلات و مسائل مردم استانتهران رسیدگی خواهند کرد.

رئیس جمهور همچنین روز پنجشنبه به شهرستان اسلامشهر سفر کرده و در جمع مردم این شهرستان نیز سخنرانی خواهد داشت.