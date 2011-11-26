اعزام5400 آمبولانس ویژه حجاج در مکه/ 65 حاجی بیمار به ایران منتقل شدند

علی ریاض در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پیامکهای آموزشی و بهداشتی برای زائران در ایران به تعداد پنج پیامک برای 100 هزار زائر ارسال شده است گفت: تهیه و تولید برنامه های تصویری آموزشی برای زائران در قالبهای مختلف، پخش برنامه های آموزشی ویژه زائران از رسانه ملی، تولید انیمیشنهای آموزشی ویژه تلفن همراه، کتاب راهنمای سلامت زائر همراه با عکس قابل استفاده همه گروههای سنی، برگزاری مسابقات تلویزیونی، راه اندازی تلفن گویای 24 ساعته، فعالیتهای پژوهشی که در مهم ترین بخش آن برگزاری اولین کنگره پزشکی حج و زیارت با شرکت بیش از دو هزار پزشک و متخصص و دهها جلسه سخنرانی و سمپوزیوم و بررسی 300 مقاله بود اجرا شده است.

وی به پخش برنامه های آموزشی در هواپیماهای حامل زائران به حج ، تهیه مجله میقات تندرستی در هواپیما، نکات مهم بهداشتی و تغذیه ای برای نصب در سرویسهای بهداشتی و محل اسکان زائران، پوسترهای آموزشی ویژه هتلها و منا و عرفات، نصب بنرهای آموزشی با هدف کاهش سرماخوردگی و پیشگیری از بیماریها اشاره کرد و افزود: دستور العمل حلق بهداشتی نیز در کمیته بهداشت مرکز تصویب و اجرا شده است.

نماینده رئیس جمهور در جمعیت هلال احمر با اشاره به اموری که در حین موسم حج از سوی مرکز پزشکی حج انجام شده گفت: مسابقه سلامت زائر منا برای نخستین بار با شرکت 20 هزار زائر برگزار شد.

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و عربستان در مجلس هفتم اظهار داشت: امسال برای نخستین بار در راستای کنترل گرمازدگی در منا و عرفات از دستگاه یخ ساز استفاده کردیم و برای نخستین بار چادرهایی ویژه که مجهز به تونل سرد است همچنین پنکه‌هایی که از آب یخ و سرد استفاده می‌کند، برای استفاده زائران در عرفات و منا خریداری شد.

ریاض در مورد استفاده از آمبولانسهای مرکز پزشکی حج گفت: با توجه به نگرش جدید این مرکز در بخش مددکاری و فوریتهای پزشکی بیش از 137 مورد اعزام آمبولانس icu در مکه و سه هزار و 534 مورد اعزام آمبولانس غیر تخصصی در مکه داشتیم و در مجموع 65 نفر از مکه به ایران اعزام شدند.