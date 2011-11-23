کاهش ورود مشروبات الکلی به هرمزگان/افزایش 271 درصدی عملکرد دریابانی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ الیاس راستین بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع خود از فرماندهی دریابانی هرمزگان با اشاره به افزایش عملکرد و فعالیتهای دریابانی هرمزگان طی دو سال گذشته، اظهار داشت: با مقایسه ای که از عملکرد دریابانی استان هرمزگان انجام شده میزان عملکرد دریابانی استان هرمزگان در سال 89 نسبت به مدت مشابه گذشته 271 درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: میزان عملکرد نیروهای دریابانی هرمزگان در هشت ماهه نخست سال جاری نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته 102 درصد رشد داشته است.

فرمانده سابق دریابانی هرمزگان با اشاره به قاچاق بسیار زیاد مشروبات الکلی به استان هرمزگان در سال 88، عنوان کرد: در سال 88 میزان ورود مشروبات الکلی به هرمزگان بسیار زیاد بود به طوری که شناورهای زیادی اقدام به قاچاق مشروبات الکلی به هرمزگان می کردند اما میزان قاچاق مشروبات الکلی در حال حاضر کاهش چشمگیری یافته است.

راستین افزود: قیمت هر بطری مشروبات الکلی در سال 88 در استان هرمزگان، دو هزار و 500 تومان بود که این رقم در حال حاضر به 9 تا 12 هزار تومان افزایش یافته است که این افزایش قیمت نشان دهنده کاهش ورود مشروبات الکلی به هرمزگان است.

وی تغییر نگاه نسبت به نیروهای دریابانی را ضروری دانست و بیان داشت: باید با یک دید تخصصی به نیروهای دریابانی نگاه شود چون کار نیروهای دریابانی بسیار تخصصی است.

راستین اضافه کرد: در حال حاضر هیچ اسکله اختصاصی برای نیروهای دریابانی استان هرمزگان وجود ندارد که باید برای بهتر انجام شدن ماموریتهای نیروهای دریابانی یک اسکله اختصاصی برای دریابانی هرمزگان احداث شود.