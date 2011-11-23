شیوه تروریستی جدید آل خلیفه علیه تظاهرات کنندگان

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه نهرین نت در مطلبی درباره بحرین آورده است : نظام آل خلیفه شگرد جدیدی را علیه تظاهرات کنندگان برگزیده است.

این پایگاه می افزاید: نیروهای امنیتی رژیم بحرین به جای اینکه به سوی تظاهرات کنندگان شلیک کنند آنها را با خودرهای شاسی بلند زیر می گیرد تا افکار عمومی و سازمانهای حقوقی را منحرف کند.

عوامل رژیم "عبدالنبی کاظم العاقل" از روستای "عالی" را زیر گرفتند این در حالی بود که مراسم بزرگداشت یکی از جوانان "الستراوی" که دو روز قبل در روستای "الجفیر" شهید شده بود در حال برگزاری بود.

این پایگاه به نقل از یکی از رهبران جمعیت عمل اسلامی که خواست نامش فاش نشود، آورده است: رژیم آل خلیفه طرح جدیدی را برای کشتار تظاهرات کنندگان مسالمت آمیز و ترساندن آنها در پیش گرفته است.این نشانه ماهیت پلید آل خلیفه و کشتار منظم مردم به دست این رژیم است.

پایگاه مذکور به نقل از مخالف برجسته بحرینی می افزاید: سازمانهای حقوق بشری عربی و جهانی باید دخالت فوری برای توقف کشتار وحشیانه رژیم به شیوه های تروریستانه به عمل آورد.

این عضو جمعیت اسلامی بحرین گفت: رژیم آل خلیفه اقدام به توزیع هزاران قطعه سلاح به اوباش کرده است که این اقدام خطرناکی است زیرا جان مردم را در بسیاری از مناطق در معرض خطر جدی قرار می دهد.

این طرح خطرناک باید پایان داده شود زیرا یکی از اهدافش دامن زدن به فتنه طایفه ای از طریق حمایت از شبه نظامیان است.