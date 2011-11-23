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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۱۲

نمایش "مینای خاموش" در اوز لارستان به روی صحنه می رود

نمایش "مینای خاموش" در اوز لارستان به روی صحنه می رود

لارستان - خبرگزاری مهر: نمایش "مینای خاموش" به کارگردانی نعیم منفرد جوان خوش آتیه شهر اوز کاری از گروه تئاتر ققنوس در اوز لارستان روی صحنه می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، "مینای خاموش" داستان زندگی عاطفی و احساسی پنج دختر و پسر دانشجوست که به قلم بهزاد لاهوتی نوشته شده و افسانه شفائی، سید مرتضی هاشمی،مهرداد فرد، مصطفی مقصودی، ندا منفرد، نعیم منفرد و نرگس خدابندلو در این نمایش به ایفای نقش می پردازند.

از این گروه سال گذشته نمایش "عشق آباد" به اجرای عموم رسیده و اولین تجربه کارگردانی نعیم منفرد در سالن احمدپور شهر اوز ساعت 17 و 30 دقیقه تا پنج آذر ماه اجرا می گردد.

علاقمندان برای تماشای این نمایش می توانند به محل اجرا مراجعه و بلیط تهیه کند.

کد مطلب 1467798

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