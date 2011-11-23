نمایش "مینای خاموش" در اوز لارستان به روی صحنه می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، "مینای خاموش" داستان زندگی عاطفی و احساسی پنج دختر و پسر دانشجوست که به قلم بهزاد لاهوتی نوشته شده و افسانه شفائی، سید مرتضی هاشمی،مهرداد فرد، مصطفی مقصودی، ندا منفرد، نعیم منفرد و نرگس خدابندلو در این نمایش به ایفای نقش می پردازند.

از این گروه سال گذشته نمایش "عشق آباد" به اجرای عموم رسیده و اولین تجربه کارگردانی نعیم منفرد در سالن احمدپور شهر اوز ساعت 17 و 30 دقیقه تا پنج آذر ماه اجرا می گردد.

علاقمندان برای تماشای این نمایش می توانند به محل اجرا مراجعه و بلیط تهیه کند.