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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۴۹

افضلی:

بدون سیستمهای کنترل سطح فولادهای کیفی تولید نمی‌شود

بدون سیستمهای کنترل سطح فولادهای کیفی تولید نمی‌شود

اصفهان- خبرگزاری مهر: مدیر بخش فولادسازی شرکت ذوب‌آهن اصفهان گفت: بدون استفاده از سیستمهای اتوماتیک کنترل سطح قادر به تولید فولادهای کیفی (صنعتی) نیستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر افضلی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه سیستم کنترل سطح مذاب و اتوماتیک بودن آن علاوه بر تامین جنبه‌های ایمنی در بخش تولید در روند فرآوری فولاد و تولید شمش از نظر ارتقای سطح کیفی فولاد، میزان تولید و ارتقای سطح فناوری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، افزود: بدون استفاده از سیستمهای اتوماتیک کنترل سطح قادر به تولید فولادهای کیفی (صنعتی ) نیستیم و هیچ زمانی نمی‌توان حساسیت سطح ذوب قالب که خود بر سرعت ریخته‌گری موثر را کنترل کرد.

وی با بیان اینکه برای ایستگاه‌های هفت و هشت که محلی برای نصب کانتینر در داخل قالب وجود نداشت، کانتینرهای حاوی چشمه به نحوی طراحی شدند که در خارج از قالب نصب و مورداستفاده قرارگیرند، گفت: تمامی دستگاه‌های نشان‌ دهنده دیجیتالی از نوع میکرو پروسسور در نظر گرفته شده که نسبت به فناوری خارجی آن از ارجعیت فنی خاصی برخودار بوده و با موفقیت نصب و راه‌اندازی شده‌اند.

همچنین مدیرپژوهش، فناوری و بومی‌سازی ذوب‌آهن اصفهان با بیان اینکه با همت و توان کارشناسان داخلی و برای نخستین‌بار در کشور، سیستم کامل کنترل سطح مذاب در قالب‌های ریخته‌گری در ذوب‌آهن اصفهان، امکان‌سنجی، طراحی، ساخته و بر روی تمامی شاخه‌های ایستگاه‌های هفت و هشت بخش فولادسازی این شرکت نصب و مورد بهره‌برداری قرارگرفت، اظهار داشت: برای انجام این طرح تحقیقاتی که جزو یکی از فعالیتهای شاخص بومی‌سازی در ذوب‌آهن است، مذاکراتی با پژوهشکده علوم و فنون هسته‌ای سازمان انرژی اتمی ایران به عمل آمد.

محمد شفیعی بیان داشت: همچنین از خدمات فنی مهندسی آن پژوهشکده در ساخت چشمه‌ها کمک گرفته شد.

وی این موفقیت بزرگ را مرهون همکاری گروهی مدیریت‌های مختلف ذوب‌آهن و شرکت گاما آزمون به عنوان مجری طرح دانست و تاکید کرد: با دانش فنی حاصل از انجام این طرح، تمامی اجزاء سیستم فوق شامل چشمه، کانتیز حاوی چشمه، و دتکتور، کابل اختصاصی مربوطه و دستگاه نشان‌دهنده، در داخل کشور قابل تولید بوده و مورد استفاده برای تمامی صنایع فولاد کشور قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 1467800

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