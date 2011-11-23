به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر افضلی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه سیستم کنترل سطح مذاب و اتوماتیک بودن آن علاوه بر تامین جنبه‌های ایمنی در بخش تولید در روند فرآوری فولاد و تولید شمش از نظر ارتقای سطح کیفی فولاد، میزان تولید و ارتقای سطح فناوری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، افزود: بدون استفاده از سیستمهای اتوماتیک کنترل سطح قادر به تولید فولادهای کیفی (صنعتی ) نیستیم و هیچ زمانی نمی‌توان حساسیت سطح ذوب قالب که خود بر سرعت ریخته‌گری موثر را کنترل کرد.

وی با بیان اینکه برای ایستگاه‌های هفت و هشت که محلی برای نصب کانتینر در داخل قالب وجود نداشت، کانتینرهای حاوی چشمه به نحوی طراحی شدند که در خارج از قالب نصب و مورداستفاده قرارگیرند، گفت: تمامی دستگاه‌های نشان‌ دهنده دیجیتالی از نوع میکرو پروسسور در نظر گرفته شده که نسبت به فناوری خارجی آن از ارجعیت فنی خاصی برخودار بوده و با موفقیت نصب و راه‌اندازی شده‌اند.

همچنین مدیرپژوهش، فناوری و بومی‌سازی ذوب‌آهن اصفهان با بیان اینکه با همت و توان کارشناسان داخلی و برای نخستین‌بار در کشور، سیستم کامل کنترل سطح مذاب در قالب‌های ریخته‌گری در ذوب‌آهن اصفهان، امکان‌سنجی، طراحی، ساخته و بر روی تمامی شاخه‌های ایستگاه‌های هفت و هشت بخش فولادسازی این شرکت نصب و مورد بهره‌برداری قرارگرفت، اظهار داشت: برای انجام این طرح تحقیقاتی که جزو یکی از فعالیتهای شاخص بومی‌سازی در ذوب‌آهن است، مذاکراتی با پژوهشکده علوم و فنون هسته‌ای سازمان انرژی اتمی ایران به عمل آمد.

محمد شفیعی بیان داشت: همچنین از خدمات فنی مهندسی آن پژوهشکده در ساخت چشمه‌ها کمک گرفته شد.

وی این موفقیت بزرگ را مرهون همکاری گروهی مدیریت‌های مختلف ذوب‌آهن و شرکت گاما آزمون به عنوان مجری طرح دانست و تاکید کرد: با دانش فنی حاصل از انجام این طرح، تمامی اجزاء سیستم فوق شامل چشمه، کانتیز حاوی چشمه، و دتکتور، کابل اختصاصی مربوطه و دستگاه نشان‌دهنده، در داخل کشور قابل تولید بوده و مورد استفاده برای تمامی صنایع فولاد کشور قرار خواهد گرفت.