به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نوین از عدم همکاری هدفمند و همسوی شرکت توزیع برق تبریز در جابجایی و انتقال به موقع تیرهای برق در پروژهها و طرحهای مسیرگشایی انتقاد کرد.
وی گفت: در بسیاری از طرحهای مسیرگشایی افتتاح شده شهرداری تبریز به دلیل عدم همکاری شرکت برق و تأخیر این مجموعه در جابجایی تیرهای برق موجود در وسط خیابانهای تعریض شده، زحمات و خدمات ارایه شده از سوی شهرداری در این قبیل طرحها به سرانجام مطلوب نمیرسد و این بیتوجهیها، علیرغم خدمات گسترده شهرداری به مردم، موجبات نارضایتی عمومی در بین شهروندان تبریزی را فراهم میکند.
شهردار تبریز فقدان مدیریت واحد شهری در کشور را عامل اصلی بروز این قبیل مشکلات و چالشها در سیستم خدماترسانی به شهروندان دانست.
وی افزود: به دلیل عدم استقرار مدیریت واحد شهری و عملکردهای چندگانه دستگاهها و نهادهای اجرایی و خدماتی، بسیاری از خدمات ارایه شده به شهروندان از سوی مدیریت شهری، در چنبره چنین مشکلاتی نادیده گرفته میشوند که جا دارد نسبت به ایجاد هماهنگی در ارایه خدمات شهری به شهروندان از سوی تمامی دستگاههای اجرایی اقدام شود.
شهردار تبریز افزایش و تقویت سطح تعامل و همکاری بین بخشی میان دستگاههای اجرایی و خدماترسان شهر را زمینهساز تسریع و بهبود کیفیت خدماترسانی و رضایتمندی مردم ارزیابی و بیان کرد: مدیریت شهری تبریز آماده هرگونه همکاری با دستگاههای خدماتی و اجرایی استانی و شهری است و تلاش میکند در سایه تقویت این همکاریها، زمینه را برای تحقق اهداف عالیه نظام که همانا دستیابی به شهری آباد و با رفاه است فراهم کند.
نوین در ادامه گفت: از شرکت توزیع برق تبریز انتظار دارم با یک حرکت ضربتی و در مدتی کوتاه، نسبت به تسریع جابجایی و انتقال تیرهای برق باقیمانده در طرحهای مسیرگشایی شهرداری به منظور رفع خطر و مشکلات ترددی شهروندان اقدام جدی صورت دهد.
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