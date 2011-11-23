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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۴۴

آخرین آمار کاربران/

شمار مشترکان وایمکس به 270 هزار نفر رسید

شمار مشترکان وایمکس به 270 هزار نفر رسید

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به افزایش شمار کاربران اینترنت پرسرعت در کشور گفت: طی 8 ماه گذشته تعداد کاربران وایمکس از 50 هزار به 270 هزار افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرم پور امروز چهارشنبه در پنجمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل (C4I) راهبرد و توسعه ملی پایدار با بیان اینکه هم اکنون پنج اپراتور وایمکس در 38 نقطه کشور( 31 استان) فعال هستند، اظهار داشت: شماره مشترکان وایمکس هم اکنون به 270 هزار نفر افزایش یافته و 54 میلیون نفر نیز در کشور از تلفن همراه استفاده می کنند.

وی با بیان اینکه ضریب نفوذ موبایل هم اکنون 73 درصد است که این رقم با حضور اپراتور سوم و تا پایان برنامه پنجم توسعه  به 110 درصد خواهد رسید، تصریح کرد: افزایش تعداد استفاده کنندگان تلفن همراه و اینترنت پرسرعت بی سیم نیازمند افزایش تعداد اپراتورهاست که این امر از نظر امنیتی و اجتماعی در حوزه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار دارد.
 
کرم پور گفت: تا سال گذشته تنها امکان پایش 3 گیگاهرتز پهنای فرکانس کشور وجود داشت که این میزان هم اکنون به 40 هزار گیگاهرتز رسیده و سال آینده به 60 هزار گیگاهرتز افزایش خواهد یافت.
 
وی از راه اندازی رادیوآماتوری و ساماندهی فضای "نامبرینگ" به عنوان اقدامات انجام شده در حوزه فرماندهی و کنترل انجام شده نام برد و با اشاره به واگذاری فضای بازار در حوزه C4I از سوی دولت به بخش خصوصی، ادامه داد: به دلیل اهمیت بخش مخابرات در انتقال اطلاعات، مخابرات به یکی از ارکان بحث فرماندهی و کنترل تبدیل شده و اپراتورهای تلفن همراه و دیگر اپراتورهای ارائه دهنده خدمات ارتباطی در این حوزه قرار دارند.
 
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه امروزه بحث فرماندهی و کنترل تنها محدود به حوزه نظامی نبوده و دیگر حوزه ها را نیز در برمی گیرد، تصریح کرد: هم اینک مدل سنتی انقلاب های رنگی تغییر کرده و با امکانات ICT هر کاربر قادر به رسانه سازی است به همین دلیل به منظور حفظ امنیت ملی، حوزه C4I بیش از پیش از اهمیت برخوردار است.
کد مطلب 1467803

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