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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۰۵

مجمع انتخاباتی روسای هیئتهای نابینایان و کم بینایان و فوتبال البرز برگزار می شود

مجمع انتخاباتی روسای هیئتهای نابینایان و کم بینایان و فوتبال البرز برگزار می شود

کرج - خبرگزاری مهر: مجمع انتخاباتی رئیس هیئت نابینایان و کم بینایان و هیئت فوتبال البرز در ماه جاری برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین مجمع انتخاباتی کاندیداتوری رئیس هیئت نابینایان و کم بینایان استان البرز برگزار خواهد شد.

مسئول امور مجامع هیئتهای ورزشی استان البرز در این خصوص گفت: اولین مجمع انتخاباتی کاندیداتوری رئیس هیئت نابینایان و کم بینایان البرز روز سه شنبه 8 آذرماه برگزار می شود.

خشنودپور افزود: این مجمع ساعت 10 صبح با حضور مسئولان و اعضای مجمع برگزار می شود ضمن اینکه احمد اروندی و سعید خان فینی کاندیدای ریاست هیئت نابینایان و کم بینایان استان البرز هستند.

وی اظهار داشت: اولین مجمع انتخاباتی کاندیداتوری رئیس هیئت فوتبال استان البرز نیز 9 آذرماه برگزار خواهد شد.
 
مسئول امور مجامع هیئتهای ورزشی استان البرز عنوان کرد: اولین مجمع انتخاباتی کاندیداتوری رئیس هیئت فوتبال البرز روز چهارشنبه 9 آذرماه برگزار می شود.
 
خشنودپور افزود: این مجمع نیز با حضور مسئولان و اعضای مجمع در ساعت 10 صبح برگزار می شود.
 
وی یادآور شد: ابوالقاسم باقری سیرایی، غلامرضا جهانی قیسه قشلاق، احمد فضلی، کیهان گلستانی ومحمد محمودی شاه نشین، کاندیدای ریاست هیات فوتبال استان البرز هستند.
کد مطلب 1467804

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