به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی نژاد نوری ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح کنفرانس بین‌المللی پارک‌های علم و فناوری اظهار داشت: در این زنجیره لازم است در ابتدا مراکز رشد، پارک‌های علم و فناوری و صنایع و شرکت‌های تولیدی در انتها قرار گیرد.

وی با بیان اینکه همکاری‌های علمی بین‌المللی امروزه یک انتخاب نیست بلکه یک الزام است، بیان داشت: در دنیای امروز هیچ کشوری وجود ندارد که برنامه توسعه و پیشرفت آن بر علم استوار نباشد به گونه‌ای که بیشترین توجه کشورهای پیشرفته به نوآوری علم و تبدیل آن به ثروت است.

معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور با اشاره به اینکه دولت ایران توجه جدی به تجاری سازی علم و فناوری داشته است، تصریح کرد: زیرساخت‌های خوبی در این عرصه صورت گرفته است.

مهدی نژاد نوری که همکاری با مجامع بین‌المللی از جمله (ASPA) و ASA را صرفاً به دلیل رسیدن به منافع کشور ندانست، افزود: در این ارتباطات به دنبال ایجاد معادله برد با برد و منفعت تمام اعضا هستیم.

وی ادامه داد: روابط بین‌المللی در عرصه علم و فناوری ضمن کاهش هزینه‌ها، سرعت پیشرفت علم را افزایش داده و پاسخگویی به نیازهای متنوع بشر است.

معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور با اشاره به اینکه همکاری‌های علمی بین‌المللی امروزه یک انتخاب نیست بلکه یک الزام است، اضافه کرد: در زمان حاضر ورود خوبی به حوزه بین‌المللی داشتیم و تاکنون تبادل تجربیات علمی و مدیریتی مثبتی بین کشورها صورت گرفته است.

وی گفت: برای اینکه ایده‌ها و موضوعات علمی در خدمت جامعه باشد باید زنجیره تولید علم تا ثروت شکل بگیرد.

مهدی نژاد نوری با استناد به حدیثی از امام علی(ع) قدرت علم را نشان داد و اظهار داشت: با توجه به این حدیث، علم ابزار سلطه و اقتدار است و هرکس آن را به دست آورد می‌تواند حکمرانی کند و هرکس آن را نداشته باشد بر آن حکمرانی می‌شود.

وی علمی را نافع دانست که برای مردم و جامعه سود داشته باشد، ادامه داد: علمی که قادر به رفع مشکلات مردم و ایجاد کننده زمینه رفاه عامه جامعه باشد، نافع است.