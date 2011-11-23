به گزارش خبرگزاری مهر، رسیدن آتش نشانان در کوتاهترین زمان ممکن به محل حادثه و اقدام به موقع آنان در خاموش کردن شعله های آتش که سیلندر گاز استیلن را در بر گرفته بود از رخداد آتش سوزی در ساختمان چهار طبقه جلوگیری کرد.

این حادثه پیش از ظهر امروز در کارگاه صافکاری و نقاشی خودرو که در پارکینگ ساختمان 4 طبقه در میدان هروی، بولوار گلزار قرار دارد رخ داد و با اطلاع رسانی آن به سامانه 125 بلافاصله آتش نشانان ایستگاه های 75 و 23 همزمان ساعت 10:26 دقیقه امروز راهی محل حادثه شدند.

به گفته احمد بیاری، فرمانده آتش نشانان، نشت گاز از قسمت اتصالات سیلندر گاز استیلن در این کارگاه و رسیدن شعله به آن موجب شعله ور شدن سیلندر گاز شده بود.

وی افزود: آتش نشانان با استفاده از تجهیزات ایمنی و خاموش کننده همزمان با ایمن سازی محل و قطع کردن جریان برق و گاز ساختمان با بکارگیری لوله های آبرسان ضمن خنک کردن سیلندر گاز، شعله های آتش را خاموش و از سرایت آن به خودرویی که در کارگاه بود جلوگیری کردند.

اتصالی در سیم برق اتاق کارگری را آتش زد

سرعت عمل آتش نشانان از گسترش شعله های آتش که اتاقک کارگری را در یک گاراژ فرا گرفته بود به واحدهای تعمیرگاهی مجاور جلوگیری کرد.

ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران شامگاه دیروز با دریافت خبر رخداد این آتش سوزی از سامانه 125 بی درنگ زنگ ایستگاه 78 را ساعت 18:56 دقیقه به صدا درآورد و آتش نشانان بلافاصله به سوی محل حادثه در جاده خاوران، گردنه تنباکویی حرکت کردند.

فرامرز نورزاد فرمانده آتش نشانان گفت: محل آتش سوزی که شعله های آتش از داخل آن زبانه می کشید اتاقی در یک گاراژ تعمیراتی خودروهای سنگین بود که کارگران برای سکونت و استراحت از آن استفاده می کردند.

وی افزود: شعله های آتش در حال سرایت به تعمیرگاه مجاور که در آن مایعات قابل اشتعال وجود داشت بود که آتش نشانان بلافاصله با انجام عملیات آبرسانی آتش سوزی را در مدت زمان کوتاهی مهار و کاملاخاموش کردند.

آتش سوزی در کارخانه تولید ماشین لباسشویی

حادثه دیگری که با تلاش همه جانبه آتش نشانان 2 ایستگاه، شعله های آتش در کارخانه تولید ماشین لباسشویی مهار و از افزایش خسارت پیشگیری شد.

رخداد این آتش سوزی ساعت 19:56 دقیقه شب گذشته به سامانه 125 اطلاع رسانی شد که بلافاصله آتش نشانان ایستگاه های 66 و 63 و همراه با چندین دستگاه تانکرآب برای کمک رسانی به آتش نشانی ایوانکی روانه محل آتش سوزی در جاده مشهد، بعد از شریف آباد، شهرک صنعتی ایوانکی شدند.

به گفته علیرضا چراغی معاون منطقه 2 عملیات آتش نشانی تهران، در این کارخانه دو سوله سرپوشیده دارد که انواع مواد پلاستیکی تولید ماشین لباسشویی در آن انبار شده بود.

وی افزود: در جریان این حادثه یکی از سوله ها به مساحت تقریبی 800 متر مربع کاملا شعله ور شده بود و دود و آتش فراوانی از آن به آسمان زبانه می کشید و آتش نشانان در همکاری با آتش نشانان ایوانکی بی درنگ عملیات خاموش کردن آتش را با ایجاد حلقه محاصره برای کنترل و مهار شعله های آتش آغاز کردند که خوشبختانه در مرحله نخست موفق به انجام این مهم شده و در مرحله بعد عملیات خاموش کردن کامل آتش سوزی را از سه جهت با استفاده از چندین رشته لوله آبرسان شروع کردند و سرانجام با تلاش مستمر و خستگی ناپذیرآتش نشانان، این آتش سوزی در حدود نیمه شب گذشته به طور کامل مهار و خاموش شد.



آتش در کارگاه خیاطی

نشت گاز از اتصالات آبگرمکن و رسیدن گاز به شعله شمعک آن منجر به رخداد آتش سوزی شد که تلاش آتش نشانان در خاموش کردن سریع آن از افزایش خسارت پیشگیری کرد.

این حادثه در ساعات اولیه بامداد امروز در طبقه دوم ساختمان مسکونی دو طبقه که با تغییر کاربری به کارگاه خیاطی تبدیل شده بود رخ داد و خسارت مالی بر جا گذاشت.

آوار ساختمان بر سر خودرو سواری فرود آمد

ریزش آوار ساختمان این بار بر سر خودرو سواری فرود آمد و آن را مدفون کرد اما به کسی آسیب نرساند.

ریزش این ساختمان دو طبقه خالی از سکنه در 20 متری جوادیه بعد از ظهر دیروز رخ داد و با اعلام آن به ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران بلافاصله زنگ ایستگاه 28 ساعت 17:44 دقیقه به صدا درآمد و آتش نشانان بی درنگ راهی محل حادثه شدند.

به گفته داود سرلک فرمانده آتش نشانان فروریختن ساختمان باعث بریده شدن سیم های برق کوچه شده و یک دستگاه خودرو سواری را زیر آوار مدفون کرده بود.

وی افزود: آتش نشانان بلافاصله با ایمن سازی محل حادثه عملیات آواربرداری را آغاز کردند و موفق شدند خودرو سواری را که دچار خسارت مالی شده بود از زیر آوار بیرون آورند و به مکان ایمن منتقل کنند.

منقل روشن قهوه خانه را به آتش کشید

روشن ماندن منقل ذغالی در کنار مواد قابل اشتعال در قهوه خانه سبب شعله وری و رخداد آتش سوزی شد که آتش نشانان به سرعت آن را مهار و خاموش کردند.

فرماندهی آتش نشانی تهران ساعت 02:16 دقیقه بامداد امروز با دریافت خبر رخداد این آتش سوزی بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 8 را به محل حادثه در خیابان قصرالدشت، خیابان ناصری اعزام کرد.

به گفته علیرضا جهانبخش فرمانده آتش نشانان، از داخل قهوه خانه دود فروانی خارج می شد که آتش نشانان بی درنگ با بکارگیری تجهیزات ایمنی و خاموش کننده درب قهوه خانه را باز و شعله های آتش را که در حال گسترش بود مهار و کاملا خاموش کردند.