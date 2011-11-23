فراخوان جشنواره منطقه ای نمایشنامه نویسی "قلم سبز" اعلام شد

امین مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در راستای حمایت و تشویق نویسندگان غرب کشور و توجه ویژه به تولید متون نمایشی ارزشمند بر اساس باورها و ارزشهای دینی و اسلامی سومین جشنواره منطقه ای نمایشنامه نویسی "قلم سبز" با حضور نمایشنامه نویسان استان های کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، خوزستان، همدان و اردبیل در بهمن ماه 90 در سنندج برگزار می شود.

وی ضمن اشاره به اهمیت تولید و تهیه نمایشنامه های منطبق با فرهنگ و هنر اسلامی و ایرانی گفت: سومین جشنواره نمایشنامه نویسی "قلم سبز" در دو بخش ویژه با عنوان بیداری اسلامی و با موضوعات وعده های قرآنی و بیداری اسلامی، جوانان و بیداری اسلامی، انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی و در بخش آزاد با اولویت متون برگرفته از ادبیات کلاسیک، آیین ها، رسوم، سنن،فرهنگ و فولکلور، متون دینی و زندگی شخصیت های دینی، ملی و موضوع دفاع مقدس بهمن ماه سال جاری درسنندج برگزار می شود.

سرپرست حوزه هنری استان کردستان در ادامه افزود: هر هنرمند می تواند حداکثر دو اثر را در هر بخش به جشنواره ارسال کند و آثاری در مرحله ارزیابی و داوری قرار می گیرند که تا زمان برگزاری جشنواره در هیچ جشنواره و مسابقه ای شرکت نکرده و یا چاپ نشده باشند.

مرادی ضمن دعوت از تمامی علاقمندان برای حضور در این جشنواره بیان کرد: مهلت ارسال آثار تا 15 دی ماه 90 خواهد بود و هنرمندان نمایشنامه نویس می توانند تا زمان یاد شده متون خود را یا از طریق مراکز حوزه هنری استان های یاد شده و یا از طریق پست به آدرس کردستان - سنندج - خیابان فلسطین - روبروی فرمانداری - دبیرخانه سومین جشنواره منطقه ای نمایشنامه نویسی قلم سبز ارسال کنند.

وی گفت: فراخوان مربوطه به تمامی مراکز حوزه هنری، ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی، مراکز تبلیغات اسلامی و نهاد های فرهنگی و هنری، دانشگاه ها و مراکز تربیت معلم استان ها و شهرستانهای مربوطه ارسال شده است و علاقمندان به شرکت در جشنواره می توانند ضمن مراجعه به ادارات مربوطه فرم حضور درجشنواره را دریافت کنند.

وی همچنین با اعلام شماره تماس 3243624،3227125 با پیش شماره 0871 جهت پاسخگویی به مخاطبان، افزود: هنرمندان می توانند برای دریافت فرم حضور علاوه بر مراکز فرهنگی و هنری اعلام شده به سایت حوزه هنری به آدرس www.Artsanandaj.ir مراجعه کنند.

مرادی در پایان افزود: راه یافتگان به بخش پایانی جشنواره اول بهمن ماه معرفی و جشنواره در آستانه جشن های پیروزی انقلاب اسلامی و ایام هفته وحدت با حضور راه یافتگان به بخش پایانی در سنندج برگزار می شود.