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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۲۳

رشیدی خبر داد:

فعالیت 18 هزار فناور ایرانی در بیش از دو هزار شرکت دانش‌بنیان

فعالیت 18 هزار فناور ایرانی در بیش از دو هزار شرکت دانش‌بنیان

اصفهان- خبرگزاری مهر: رئیس مرکز سیاستگذاری و برنامه‌ریزی فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: در زمان حاضر دو هزار و 500 موسسه دانش‌بنیان در کشور وجود دارد که حدود 18 هزار فناور ایرانی در این شبکه مشغول فعالیت‌ هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی جبار رشیدی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح کنفرانس بین‌المللی پارک‌های علم و فناوری سال 2011 اظهار داشت: طی پنج سال آینده در هر کدام از پارک‌های علم و فناوری، حداقل 10 مرکز رشد تخصصی و خوشه‌فناوری و 20 هزار موسسه دانش‌بنیان تاسیس می‌شود.

وی بیان داشت: بر پایه برنامه پنجم توسعه کشور، تعداد متخصصان فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان کشور تا چهار سال آینده باید به 200 هزار نفر در حوزه فناوری برسد.

رئیس مرکز سیاستگذاری و برنامه‌ریزی فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اینکه اکنون 29 پارک علم و فناوری و 105 مرکز رشد در کشور فعال است، تصریح کرد: در زمان حاضر دو هزار و 500 موسسه دانش‌بنیان در کشور وجود دارد که حدود 18 هزار فناور در این شبکه مشغول فعالیت‌اند.

وی افزود: وجود این ساختار همراه با حمایت‌های دولت و قوانین مصوب در دو سال اخیر مانند قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، تجاری‌سازی اختراعات و معافیت پانزده ساله شرکت‌های دانش بنیان از تعرفه‌های گمرکی، نوید بخش آینده‌ای روشن در توسعه اقتصادی کشور است.

رشیدی با بیان اینکه انجمن علمی پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد با مجوز رسمی وزارت علوم تاسیس شده است، ادامه داد: این انجمن با هدف ایجاد حلقه وسط بین موسسات و شرکت‌های خصوصی دانش‌بنیان با یکدیگر و با بدنه دولت ایجاد شده است.

مشاور معاونت پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به حمایت دولت و عزم جدی آن برای توسعه اقتصاد دانش محور گفت: طی پنج سال گذشته در کشور توجه ویژه‌ای به این بخش شده است.

وی یکی از محورهای این توجه را افزایش سهم دانش و فناوری در تولید ناخالص داخلی کشور دانست و افزود: امروز دانش و محصولات پیشرفته مبتنی بر فناوری، محور توسعه اقتصاد کشور قرار گرفته و سبب رشد و توسعه گسترده ساختارهای حوزه فناوری و حرفه‌ای‌ترین ساختارها یعنی پارکهای علمی شده است.

وی با اشاره به شبکه حوزه فناوری در کشور و برنامه پنجم توسعه کشور اظهار داشت: بر اساس این برنامه باید تا سال 1394 در این شبکه 31 پارک مهم منطقه‌ای هرکدام شامل حداقل 10 مرکز رشد تخصصی و خوشه فناوری و 20 هزار موسسه دانش‌بنیان تاسیس شود.

کد مطلب 1467812

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