به گزارش خبرنگار مهر، علی جبار رشیدی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح کنفرانس بین‌المللی پارک‌های علم و فناوری سال 2011 اظهار داشت: طی پنج سال آینده در هر کدام از پارک‌های علم و فناوری، حداقل 10 مرکز رشد تخصصی و خوشه‌فناوری و 20 هزار موسسه دانش‌بنیان تاسیس می‌شود.

وی بیان داشت: بر پایه برنامه پنجم توسعه کشور، تعداد متخصصان فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان کشور تا چهار سال آینده باید به 200 هزار نفر در حوزه فناوری برسد.

رئیس مرکز سیاستگذاری و برنامه‌ریزی فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اینکه اکنون 29 پارک علم و فناوری و 105 مرکز رشد در کشور فعال است، تصریح کرد: در زمان حاضر دو هزار و 500 موسسه دانش‌بنیان در کشور وجود دارد که حدود 18 هزار فناور در این شبکه مشغول فعالیت‌اند.

وی افزود: وجود این ساختار همراه با حمایت‌های دولت و قوانین مصوب در دو سال اخیر مانند قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، تجاری‌سازی اختراعات و معافیت پانزده ساله شرکت‌های دانش بنیان از تعرفه‌های گمرکی، نوید بخش آینده‌ای روشن در توسعه اقتصادی کشور است.

رشیدی با بیان اینکه انجمن علمی پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد با مجوز رسمی وزارت علوم تاسیس شده است، ادامه داد: این انجمن با هدف ایجاد حلقه وسط بین موسسات و شرکت‌های خصوصی دانش‌بنیان با یکدیگر و با بدنه دولت ایجاد شده است.

مشاور معاونت پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به حمایت دولت و عزم جدی آن برای توسعه اقتصاد دانش محور گفت: طی پنج سال گذشته در کشور توجه ویژه‌ای به این بخش شده است.

وی یکی از محورهای این توجه را افزایش سهم دانش و فناوری در تولید ناخالص داخلی کشور دانست و افزود: امروز دانش و محصولات پیشرفته مبتنی بر فناوری، محور توسعه اقتصاد کشور قرار گرفته و سبب رشد و توسعه گسترده ساختارهای حوزه فناوری و حرفه‌ای‌ترین ساختارها یعنی پارکهای علمی شده است.

وی با اشاره به شبکه حوزه فناوری در کشور و برنامه پنجم توسعه کشور اظهار داشت: بر اساس این برنامه باید تا سال 1394 در این شبکه 31 پارک مهم منطقه‌ای هرکدام شامل حداقل 10 مرکز رشد تخصصی و خوشه فناوری و 20 هزار موسسه دانش‌بنیان تاسیس شود.