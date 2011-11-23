به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ارجمندی اظهار داشت: در ایام محرم استان قم با توجه به فضای معنوی حاکم بر این استان و برگزاری مراسم مختلف عزاداری از سوی مردم میزبان خیل عظیمی از مسافران و زائران ویژه این ایام است.



وی از آمادگی میراث فرهنگی قم برای پذیرایی مطلوب از این زائران خبر داد و گفت: طبق برنامه ریزی انجام شده نظارت و بازرسی از هتلها، هتل آپارتمانها، مهمانپذیرها، واحدهای پذیرایی و دفاتر خدمات مسافرتی در این ایام تشدید می‌شود.



مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم رسیدگی فوری به شکایات مردمی در این ایام را از دیگر برنامه‌های این اداره کل برشمرد و گفت: از واحدهای تحت پوشش اداره کل میراث فرهنگی قم خواسته شده به مناسبت بزرگداشت این ایام با نصب پلاکارد هایی با مضمون شعارهای ماه محرم، مجموعه خود را سیاه پوش کنند.



ارجمندی افزود: در مسیرهای منتهی به استان نیز در جوار واحدهای پذیرایی و مجتمع های گردشگری ایستگاه های صلواتی برای خدمات دهی و پذیرایی از مسافران و زایران استان مستقر می‌شوند.