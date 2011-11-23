اثر هنرمند اردبیلی رتبه سوم کتاب سال دفاع مقدس را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب که خاطرات سرهنگ "مهدیقلی نبیزاده" از فرماندهان دوران انقلاب و دفاعمقدس را روایت می کند به قلم ساسان ناطق و توسط بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاعمقدس به چاپ رسیده است.
مهدیقلی نبیزاده در سال 1343 برای تحصیل در دانشکده افسری پذیرفته می شود و پس از گذراندن دورههای مقدماتی و عالی در شیراز، به سمت جانشین فرمانده گردان تانک همدان در سال 1356 منصوب می شود.
یک سال بعد، با درجه سرگردی، جانشین فرمانده پادگان اردبیل می شود و با آغاز جنگ تحمیلی به عنوان افسر عملیات لشکر 16 زرهی قزوین با حضور در عملیاتهایی چون محرم و والفجرهای مقدماتی و یک، نقش به سزایی ایفا میکند .
این کتاب حاصل 19ساعت گفتگوی نویسنده با سرهنگ مهدی نبیزاده و ثبت خاطرات وی از دوران مبارزات انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس است که در 10فصل تدوین شده است.
"اروند ما را با خود میبرد"، "وقتی جنگ تمام شود"، "روزه عقیل"، "سربازان چکمه پوش"، "خلیل در آتش" و "خاکریزهای دوره گرد" برخی از آثار منتشر شده ساسان ناطق هستند.
پیش از این وی در سیزدهمین دوره کتاب سال دفاع مقدس نیز موفق به کسب رتبه سوم خاطره در بخش خاطرات آزادگان شده بود.
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