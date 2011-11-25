اختصاص 8 هزار سهیمه طرح ترافیک برای جانبازان

وحید نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که گروهی از جانبازان تهرانی نسبت به لغو سهمیه طرح ترافیک سال 90 ویژه جانبازان 25 تا 35 اعتراض کرده اند گفت: بنده این خبر را تکذیب می کنم. به هیچ عنوان شهرداری تهران به طور مستقیم به جانبازان سهمیه نمی دهد.

وی افزود: شهرداری همانند سال گذشته هشت هزار سهمیه ویژه جانبازان به بنیاد شهید تحویل می دهد و این بنیاد شهید است که اسامی جانبازان را برای صدور سهمیه اعلام می کند.

معاون اجرایی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران اظهار داشت: همچنین سهمیه رایگان طرح ترافیک ویژه جانبازان 70 درصد تا ابد پا برجاست.

نوروزی گفت: ما خاک پای جانبازان هستیم و هیچگاه چنین محدودیتهایی را برای این عزیزان قائل نشده و نخواهیم شد در ضمن اگر این عزیزان مشکلی داشتند با شماره 1888 تماس بگیرند.