زکات در درجه اول باید صرف فقرا شود/ پرداخت 2.7 میلیارد زکات از سوی یزدیها

به گزارش خبرنگار مهر، حجت ‌الاسلام محسن قرائتی ظهر چهارشنبه در جلسه‌ ای که با حضور نماینده ولی ‌فقیه در استان و امام جمعه یزد همچنین مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان و جمعی از مسئولان زکات برگزار شد، اظهار داشت: زکات مصارف مختلفی دارد اما طبق آیات و روایات، اولویت مصرف زکات باید در راستای برطرف کردن نیازهای محرومان و فقرا باشد.

وی افزود: اسلام در تمام برنامه‌ها به فقرا توجه دارد به نحوی که در مناسبت‌هایی مانند اعیاد، ماه مبارک رمضان، حج، جهاد و .... توجه و سفارش خاصی برای رسیدگی به محرومان و سیر کردن گرسنگان شده تا جایی که سیر کردن گرسنگان را واجب دانسته است.

قرائتی افزود: زکات کلید و مایه برکت است همچنان که در قرآن کریم کلمه زکات 32 بار آمده و کلمه برکت نیز 32 مرتبه ذکر شده است.

زکات از پایه های دین اسلام است

وی عنوان کرد: زکات یکی از پایه‌ های دین اسلام است و مردم مؤمن استان یزد هم باید به مسئله زکات اهمیت بیشتری بدهند.

رئیس ستاد زکات کشور بیان کرد: کمیته امداد امام خمینی (ره) پرچمدار و مجری این حرکت الهی است زیرا در همه جا حضور دارد و فقرا را بهتر می‌شناسد.

قرائتی ضمن تقدیر از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، خواستار اطلاع‌ رسانی در زمینه زکات به ویژه مصاحبه با زکات‌دهندگان شد تا اثرات پرداخت زکات را برای مردم تشریح کنند.

یزدیها 2.7 میلیارد ریال زکات پرداخت کردند

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان یزد گفت: مردم استان یزد در سال جاری بیش از دو میلیارد و 700 میلیون ریال زکات پرداخت کردند.



حمید نصیری اظهار داشت: در شش ماهه اول سال جاری مردم استان یزد مبلغی بالغ بر دو میلیارد و 745 میلیون ریال زکات پرداخت کردند که این مبلغ نسبت به مدت مشابه سال قبل 9 درصد افزایش داشته است.



وی افزود: بیشترین پرداخت زکات استان مربوط به شهرستان ابرکوه بود که حدود 60 درصد از کل زکات پرداختی استان را شامل می‌شود.



نصیری بیان کرد: شهرستانهای یزد، طبس و میبد پس از شهرستان ابرکوه به ترتیب بیشترین میزان پرداخت زکات را داشته ‌اند.

ابرکوه بیشترین میزان پرداخت زکات را داشته است



وی عنوان کرد: در شش ماهه اول سال جاری شهرستان ابرکوه با پرداخت بیش از یک میلیارد و 635 میلیون ریال زکات بیشترین میزان پرداخت را داشته است.



نصیری ادامه داد: زکات جمع‌آوری شده در هر منطقه صرف احداث پروژه‌های عمومی از قبیل مسجد، حسینیه و راه روستایی همچنین کمکهای موردی و ابن‌السبیل، ازدواج، کمک به تحصیل، اطعام و درمان نیازمندان در همان منطقه می‌شود.