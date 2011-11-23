جلوگیری از آسیبهای احتمالی در عزادار ها رسالت هیئتهای مذهبی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ولی الله مصائبی ظهر چهارشنبه در نشست شورای هیئتهای مذهبی و مسئولان هیئت مذهبی شهرستان سنندج که به منظور برگزاری برنامه های ایام محرم در این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: هیئت مذهبی باید از خرافه ها پرهیز و از آسیبهای احتمالی شایع در جامعه دور شوند که این کار از طریق دانش افزای دینی و قرآنی ممکن است.

وی با اشاره به فرا رسیدن ایام ماه محرم‌ الحرام اظهار داشت: در تقویم دل مسلمانان خاطره ‌ای به سرخی محرم نیست زیرا در عاشورا امام حسین (ع) را سر بریدند و امام حسین (ع)شهید امر به معروف و نهی از منکر در جهان اسلام است.

معاون امور فرهنگی و تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان از مبلغان و مداحان به عنوان ارکان اصلی و فعال در هیئتهای مذهبی نام برد و بیان کرد: نقش این افراد در برگزاری هرچه بهتر برنامه‌ های ایام محرم تاثیرگذار و ویژه است.

حجت الاسلام مصائبی با اشاره به لزوم برنامه ریزی مناسب عنوان کرد: توجه به عزاداری و برپایی مجالس اهل بیت (ع) و همچنین برنامه‌ های مناسب و مطلوب در ایام هفته وحدت دو قله بزرگ در استان است که گرامی داشتن این دو مهم امری لازم و ضروری است و هیئتهای مذهبی باید در این راستا پیشتاز و پیشقدم باشند.

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه آسیب‌ها در عزاداری و مراسمهای مذهبی در استان کردستان کم است، افزود: امسال هم همچون سال گذشته بازرسانی از بین هیئت مذهبی برای اجرای بهتر برنامه ‌های عزاداری ایام محرم به ویژه در روزهای تاسوعا و عاشورا اعزام می‌ شوند.

معاون امور فرهنگی و تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان در ادامه این نشست اظهار داشت: هیئتهای مذهبی اهل تسنن در مناسبت های ملی و مذهبی برنامه‌ های مختلفی را اجرا می‌ کنند و این امر علاقمندی آنها به خاندان رسول اکرم (ص) و اهل بیت (ع) را نشان می دهد.

وی با اشاره به اینکه هیئتها فعالیتهای خود در جذب جوانان به سمت آموزه های دینی و قرآنی تلاش را افزایش دهند، افزود: مردم اهل تسنن مردمانی آگاه هستند و با توجه به فضای جامعه امروز در مواجهه با اندیشه‌ های مسموم، هیئت های مذهبی اهل تسنن می ‌توانند جریان‌های متعادلی را ایجاد کنند.

در این جلسه مسئولان هیئتهای مذهبی شهرستان سنندج نیز برنامه‌ های خود را در راستای هرچه بهتر برپا کردن مناسبت های ایام محرم اعلام کردند.