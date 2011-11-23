تخلفات ساختمانی در شهریار کاهش یافت

سعید حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رکود نسبی ساخت و ساز اظهار داشت: در راستای اجرای قانون، برخورد با تخلفات ساختمانی‌ با جدیت دنبال می شود به نحوی که در این زمینه در سال جاری نسبت به سالهای گذشته، تخلفات ساختمانی کاهش یافته است.



وی افزود: در سال گذشته و امسال اقدامات مؤثری در حوزه کمیسیون ماده 100 صورت گرفت و با توجه به آنچه که توسط واحدهای مربوطه انجام شد، به نتایج خوبی در کاهش تخلفات ساختمانی دست یافتیم.

این مسئول با اشاره به همکاری تمام مجموعه مدیریت شهری در این زمینه بیان کرد: در این زمینه اعضای شورای اسلامی شهر شهریار نقش مهمی را داشتند و همکاریهای لازم را ارائه کردند.

حسینی با بیان اینکه برخورد با تخلفات ساختمانی بر اساس قانون و بنا بر آنچه که در تبصره های ماده 100 آمده است، انجام می شود، افزود: بیشتر جرایمی که به عنوان تخلفات ساختمانی در نظر گرفته می شود، تخریب است و سعی بر آن است تا درآمد از تخلفات ساختمانی کسب نشود.



شهردار شهریار یادآور شد: در مجموع با تمام اقداماتی که در حوزه جلوگیری از تخلفات ساختمانی صورت گرفته است، در سال جاری آمار تخلفات ساختمانی نسبت به سال های گذشته کاهش یافته است.