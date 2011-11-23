نیروهای مسلح انقلاب اسلامی از هیچ تهدیدی نمی هراسند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ نادر علیدوست ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده جدید مرکز آموزشی شهید سرتیپ ابراهیم نوری 08 خاش اظهار داشت: نیروهای مسلح انقلاب اسلامی به عنوان بازوان اجرایی فرماندهی معظم کل قوا در خدمت رسانی به ملت شریف ایران هستند و عزت و اقتدار نظام مرهون حماسه ها و رشادتهای آنان در همه عرصه های مختلف سیاسی، نظامی و اجتماعی است.

وی با اشاره به تهدیدات اخیر استکبار جهانی علیه ایران اسلامی گفت: نیروهای مسلح انقلاب اسلامی مجهز به سلاح ایمان و فنون و دانش در عرصه نظامی و دفاعی هستند و در جبهه نبرد، نابودی دشمن را رقم خواهند زد.

وی افزود: نیروهای مسلح تحت رهنمودهای مقام معظم رهبری حافظ آرمانهای والای معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) هستند و در برابر هرگونه تهدید بیگانگان همچون دژی محکم مقاومت و ایستادگی خواهند کرد.

حجت الاسلام محمد حسین میری امام جمعه شهرستان خاش نیز در این مراسم به ویژگی های اخلاقی و صفات برجسته یک فرمانده از دیدگاه ائمه اطهار (ع) و انبیا (ص) اشاره کرد و بیان داشت: نقش مراکز نظامی در تربیت جسم و روح و ایجاد خودباوری جوانان برومند این خطه از میهن اسلامی با توجه به شرایط حساس کنونی و تهدید استکبار جهانی بسیار مهم است.

در این مراسم از تلاشهای امیر سرتیپ غلامعلی میری فرمانده اسبق مرکز آموزش 08 خاش قدردانی و سرهنگ جمال پاکباز به عنوان فرمانده جدید این مرکز آموزشی معرفی شد.