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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۳۷

سردار آخوندی عنوان کرد:

هرمزگان چهارمین استان برتر کشور از لحاظ احساس امنیت است

هرمزگان چهارمین استان برتر کشور از لحاظ احساس امنیت است

بندرعباس - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: طبق آخرین نظرسنجیها، هرمزگان از لحاظ میزان احساس امنیت چهارمین استان برتر کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدعلی آخوندی بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرماندهان سابق و جدید دریابانی استان هرمزگان با اشاره به تلاش خوب سرهنگ راستین برای حراست از مرزهای دریایی استان هرمزگان، بیان داشت: بیش از دو هزار و 200 کیلومتر ساحل و هزار کیلومتر مرز آبی در استان هرمزگان وجود دارد که حراست از آنها کار بسیار مشکلی است.

وی با اشاره به افزایش احساس امنیت در استان هرمزگان، تصریح کرد: با مشارکت تمامی دستگاههای امنیتی و انتظامی در حال حاضر امنیت خوبی در استان هرمزگان ایجاد شده و طبق آخرین نظرسنجی ها استان هرمزگان از لحاظ میزان احساس امنیت چهارمین استان برتر کشور است.

فرمانده انتظامی هرمزگان ادامه داد: ما باید بتوانیم با همکاری و مشارکت با یکدیگر، کارآمدی خودمان در بخش امنیت را به نمایش بگذاریم که خوشبختانه در استان هرمزگان تاکنون موفقیتهای خوبی در این بخش حاصل شده است.

کد مطلب 1467829

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