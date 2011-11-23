هرمزگان چهارمین استان برتر کشور از لحاظ احساس امنیت است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدعلی آخوندی بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرماندهان سابق و جدید دریابانی استان هرمزگان با اشاره به تلاش خوب سرهنگ راستین برای حراست از مرزهای دریایی استان هرمزگان، بیان داشت: بیش از دو هزار و 200 کیلومتر ساحل و هزار کیلومتر مرز آبی در استان هرمزگان وجود دارد که حراست از آنها کار بسیار مشکلی است.

وی با اشاره به افزایش احساس امنیت در استان هرمزگان، تصریح کرد: با مشارکت تمامی دستگاههای امنیتی و انتظامی در حال حاضر امنیت خوبی در استان هرمزگان ایجاد شده و طبق آخرین نظرسنجی ها استان هرمزگان از لحاظ میزان احساس امنیت چهارمین استان برتر کشور است.

فرمانده انتظامی هرمزگان ادامه داد: ما باید بتوانیم با همکاری و مشارکت با یکدیگر، کارآمدی خودمان در بخش امنیت را به نمایش بگذاریم که خوشبختانه در استان هرمزگان تاکنون موفقیتهای خوبی در این بخش حاصل شده است.