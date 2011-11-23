ممیزی 1982 قطعه املاک در یک ماهه اخیر در شهرداری باغستان

محمدصادق کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرداری باغستان برابر ماده پنج قانون نوسازی و عمران شهری نسبت به ممیزی املاک و مستحدثات شهری اقدام کرد که هم اکنون در حال اجراست.

وی با اشاره به مزایای طرح فوق افزود: امکان ایجاد بانک اطلاعات از مشخصات مکانهای موجود، دسترسی آسان به اطلاعات در زمان مراجعه شهروندان به شهرداری، مکانیزه و یکپارچه سازی شهرسازی و ارائه خدمات شهری مناسب تر با کسب آمار صحیح از املاک موجود، از جمله اهداف و مزایای این طرح است.

این مسئول از فعالیت 9 اکیپ اجرایی که هم اکنون در محله نصیر آباد فعالیت می کنند خبر داد و عنوان کرد: پس از برداشت املاک در محل، فرم های مربوطه توسط همکاران مستقر در واحد ممیزی شهرداری بر طبق نقشه موجود بازبینی و بررسی شده ادغام با پرونده های موجود، املاک جدید در صورت اضافه گردیدن شناسایی می شود.

شهردار باغستان با اشاره به طراحی و پیاده سازی نرم افزار نوسازی و ممیزی املاک جهت ثبت اطلاعات املاک و محاسبه عوارض ساختمانی،‌ افزود: تاکنون اطلاعات مربوط به 20 هزار و 358فرم ممیزی در بخش ورود اطلاعات و جی آی اس این نرم افزار وارد شده است.

وی تسهیل در اعمال هرگونه تغییرات، به روز رسانی آسان و پیاده سازی نقشه های تفکیکی را در راستای تحقق شهرداری و شهروند الکترونیک از جمله مزایای این نرم افزار دانست.