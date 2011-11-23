به گزارش خبرنگار مهر، تمبر یادبود انجمن علمی پارکهای فناوری و مراکز رشد در اصفهان با حضور شاخصان این حوزه در سطح کشور و جهان رونمایی شد.
این تمبر توسط 'لیدیا بریتو' مدیر بخش سیاستگذاری علوم و توسعه پایدار یونسکو، 'لوییس سنز' دبیرکل انجمن بینالمللی پارکهای علمی (IASP) و 'جانگ هون لی' مدیر انجمن پارکهای علمی آسیا ( ASPA) امضا شد.
محمدمهدی نژاد نوری معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و 'علی جباررشیدی' رئیس مرکز سیاستگذاری و برنامهریزی فناوری وزارت علوم، نیز این تمبررا امضا کردند.
این کنفرانس بینالمللى روزهای دوم و سوم آذرماه سالجاری توسط شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و با حضور نزدیک به یکصد شرکتکننده خارجی از کشورهای کرهجنوبی، ژاپن، چین، برزیل، آلمان، استونی، استرالیا، تایوان، هنگکنگ، مالزی، تایلند، ویتنام و سایر کشورها در مهمانسرای عباسی اصفهان در حال برگزاری است.
این کنفرانس که سال گذشته در شهر پرت استرالیا برگزار شد امسال برای دومین بار به میزبانی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در ایران برگزار شده است.
اهداف برگزاری امسال کنفرانس در اصفهان، ارائه آخرین دستاوردهای علمی و تجربیات عملی در زمینه پارکهای علم و فناوری، فراهمسازی زمینه تبادل اطلاعات بین مدیران و کارشناسان پارکهای علم و فناوری، بررسی جایگاه پارکهای علم و فناوری در توسعه منطقهای، جلب نظر برنامهریزان کلان به اهمیت توسعه فناوری از طریق ایجاد پارکهای علم و فناوری و بررسی راهکارهای ارائه خدمات با ارزشافزوده به شرکتهای دانشبنیان مستقر در پارکهای علم و فناوری است.
نظر شما