ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری بدنبال بازیابی کارکرد مساجد است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی طاهریان افزود: ستاد عالی کانونهای مساجد در راستای برنامهها و سیاستهای خود به منظور احیای مساجد و پاسخ به نیازهای اصحاب مساجد، جشنوارههای فرهنگی و هنری ویژه اعضای کانون های مساجد برگزار میکند.
وی مهمترین هدف برگزاری این جشنوراهها را شناساسی استعداهای برتر در حوزههای مختلف فرهنگی و هنری در بین جوانان و نوجوانان دانست و گفت: سعی داشتهایم بعد از شناسایی نیروهای نخبه در رشتههای مختلف فرهنگی و هنری، با ارائه آموزشهای لازم مبتنی بر علم روز، زمینه رشد جوانان مسجدی در عرصههای وسیعتر را فراهم کنیم.
طاهری در ادامه با بیان اینکه جشنواره بزرگ جوانان مساجد به صورت سراسری در هفت عنوان و 27 رشته فرهنگی و هنری در سراسر کشور برگزار میشود، تاکید کرد: جشنواره شعر و قطعات ادبی (گلدستههای سپید)، آواها و نغمههای آسمانی (سرود و تواشیح)، هنرهای نمایشی (حضور)، قرآن (مدهامتان)، هنرهای تجسمی (ترنج)، شیوههای نوین تدریس (شکوه اندیشه) و نشریات تجربی (محراب قلم) مهمترین برنامههای این جشنواره بزرگ هستند.
معاون فرهنگی و هنری ستاد عالی کانون های مساجد کشور همچنین در بخش دیگری از این گفتگو گفت: ششمین جشنواره شعر و قطعات ادبی و آئینی گلدسته های سپید نیز که هم اکنون (یکم تا سوم آذر ماه) در حال برگزاری است، به منظور جهتدهی و غنیسازی اوقات فراغت جوانان و نیز استفاده از ابزارهای فرهنگی و هنری با هدف جذب بیشتر و بهتر آنان به مساجد، به همت دبیرخانه ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور و با مشارکت دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان ایلام برگزار شده است.
متولی اصلی برگزاری هفتمین جشنواره بزرگ جوانان مساجد، ستاد عالی هماهنگی و نظارت بر کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور است و اخبار تولیدی ستاد خبری دبیرخانه دایمی جشنواره بزرگ جوانان مساجد بر روی پایگاه اینترنتی WWW.JAVANANEMASAJED.IR منتشر میشود .
معاون فرهنگی و هنری ستاد عالی هماهنگی و نظارت بر کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور گفت: ستاد به دلیل اینکه با طیف عظیمی از جوانان و نوجوانان با سلیقه و استعدادهای متفاوت بالقوه و بالفعل مواجه است، سعی کرده با اتخاذ تدابیری، کارکردهای متنوع مساجد را بازیابی کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی طاهریان افزود: ستاد عالی کانونهای مساجد در راستای برنامهها و سیاستهای خود به منظور احیای مساجد و پاسخ به نیازهای اصحاب مساجد، جشنوارههای فرهنگی و هنری ویژه اعضای کانون های مساجد برگزار میکند.
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