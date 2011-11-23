77 اکیپ برف روبی در جاده های کردستان مستقر شدند/آغاز برف روبی از 10 آبان

محمد راشد مدرس گرجی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه ریزیها و تمهیدات اداره کل راه و ترابری استان کردستان برای خدمت رسانی به مردم در زمان بارش برف در جاده های این استان گفت: 520 نفر در قالب 77 اکیپ برف روبی برای خدمت به مسافرین در فصل زمستان در جاده های استان کردستان مستقر شده اند.

وی گفت:‌ این 77 اکیپ با 430 دستگاه انواع ماشین‌ آلات و در 37 راهدارخانه در جاده های اصلی استان کردستان کار برفروبی در فصل زمستان را انجام می‌ دهند.

معاون راهداری اداره کل راه و ترابری استان کردستان ادامه داد: در سال جاری برای خدمت رسانی بهتر به مردم در زمینه برفروبی از عوامل دهیاری نیز استفاده می ‌شود به طوریکه 75 دستگاه تراکتور مجهز به تیغه‌ برفروبی برای انجام برف روبی در راه‌ های روستایی مورد استفاده قرار می ‌گیرند و خوشبختانه کردستان از استانهای پیشرو در مشارکت دهیاران در امر برف روبی است.

وی همچنین از عدم افزایش اعتبارات اختصاص یافته به فصل زمستان با وجود افزایش قیمت سوخت خبر داد و گفت: با توجه به افزایش قیمت حامل‌های انرژی اعتبارات باید حداقل 30 درصد افزایش پیدا می کرد که متاسفانه این امر محقق نشده است ولی انتظار می رود که مسئولان استان اداره کل راه و ترابری را در این بخش کمک کنند.

مدرس گرجی درباره فعالیتهای راهدارخانه ‌های موجود در استان کردستان نیز گفت: 37 راهدارخانه ثابت و سیار در استان کردستان فعال است که دو مورد از راهدارخانه‌های استان از جمله صلوات آباد و بوانه در کشور نمونه است که در کنار آن پلیس، هلال احمر و اکیپ فوریت های پزشکی مستقر است.

معاون راهداری اداره کل راه و ترابری کردستان در پایان گفت: با توجه به شروع زود هنگام فصل سرما کار برف روبی از 10 آبان در کردستان آغاز شده و تاکنون مشکلی در برف روبی و باز کردن جاده های اصلی و فرعی استان گزارش نشده است.