سفرهای استانی رئیس جمهور در تاریخ کشور جاودانه خواهد ماند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌ الاسلام حسن لزومی عصر چهارشنبه در جریان پنجمین سفر از چهارمین دور سفرهای هیئت دولت به استانها، پیش از سخنان رئیس جمهور در ورزشگاه شهید محسن پازوکی افزود: خدمات دولت نهم و دهم مانند پرداخت یارانه ‌ها، سهام عدالت و موضع ‌گیری به حق و جانانه رئیس جمهور در مسائل بین‌المللی به خصوص در برابر استکبار جهانی بر هیچ کس پوشیده نیست.

وی ادامه داد: امروز که رئیس جمهور و هیئت دولت با وجود مسائل کاری زیاد به این شهر سفر کرده‌ اند، از روزهای بسیار خوب این مردم است.

حجت الاسلام لزومی با بیان برخی مشکلات شهرستان پاکدشت، گفت: احداث جاده کمربندی شهر یکی از مشکلات اصلی پاکدشت است و امید است با حضور ریاست جمهوری، این مشکل مرتفع شود.

نماینده ولی فقیه در شهرستان پاکدشت خطاب به رئیس جمهور اظهار داشت: از طرف حوزه‌ علمیه و دانشگاه شهرستان پاکدشت از توجه شما به مسائل دینی و اعتقادی تشکر می‌کنم و امیدوارم با عنایت حضرتعالی وضع بهتری برای مردم ایجاد شود.

سفرهای استانی رئیس جمهوری چهره پاکدشت را دگرگون کرده است

لزومی ادامه داد: سفرهای استانی هیئت دولت به شهرستان پاکدشت باعث شده تا خدمات فراوانی به مردم ارائه شده و چهره شهرستان دگرگون شود، این شهرستان در طول سفر های استانی هیئت دولت، از مواهب فراوانی برخوردار شده و این سفرها باعث شده فعالیتهای عمرانی با سرعت بیشتری در شهرستان انجام شود.

وی با اشاره به مصوبات سفرهای قبلی هیئت دولت برای شهرستان پاکدشت اظهار داشت: خدمات ارائه شده در طول سالهای خدمت دولت نهم و دهم در پاکدشت با دولتهای گذشته قابل مقایسه نیست و از کیفیت و کمیت بالاتری برخوردار است.