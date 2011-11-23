به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون عباسی در این جلسه ضمن استقبال از همکاری هر چه گسترده تر سازمان انرژی اتمی با دانشگاه ها گفت: ما در بخش های آموزشی و پژوهشی با تمام قدرت به دنبال افزایش تعداد متخصصان هستیم ولی برخی دانشگاه ها چندان همکاری نمی کنند.

وی با اشاره به فعالیت های مستمر و شبانه روزی متخصصان کشور، صدور قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس را مردود دانست و آن را محکوم کرد و گفت : آمریکائی ها به اهداف خودشان نرسیده اند ما هیچگونه انحرافی از معاهدات هسته ای نداشته و نداریم.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تعمد روس ها برای تاخیر در راه اندازی نیروگاه بوشهر را رد کرد و گفت: پس از حل مشکلات فنی امیدوارم نیروگاه بوشهر در دهه فجر در حداکثر ظرفیت خویش راه اندازی شود.

عباسی سیاست گذاری در سازمان را در 2 مقوله تولید برق و توسعه کاربردی پرتوها در زندگی مردم تعریف کرد و گفت: اکنون 4 معاونت تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی که در مورد نیروگاه هاست، معاونتی که در مورد مواد اولیه و سوخت است، معاونت توسعه پرتوها و معاونت فناوری های پیشرفته را ایجاد کرده ایم که با مباحث گداخت، لیزر، موتورهای پردور و بحثهای الکترو مغناطیس سروکار دارد.

وی با تاکید بر همکاری بیشتر سازمان با دانشگاه ها گفت: در بحث آموزش بین سازمان و دانشگاه ها رقابت به وجود آمده اما قصد نداریم وارد مسایل دانشگاه ها شویم بلکه می خواهیم دانشگاه هایی که رشته مرتبط با بحث هسته ای را دارند تحت پوشش قرار داده و حمایت می کنیم.

عباسی افزود: می خواهیم این امکان را فراهم کنیم که تا دو سال آینده دانشجویان فوق لیسانس و دکترا که پایان نامه شان را با موضوعات هسته ای تنظیم می کنند در پژوهشگاه های ما از این امکان استفاده کنند.

وی تاکید کرد: می خواهیم پژوهشگاه سازمان را تغییر شکلی بدهیم و ستاد پژوهشگاهی را به یک ستاد نظارتی یا معاونت تحقیقات تبدیل کنیم.

وی با اعلام این که تاکنون پژوهشگاه خبری از صنعت نداشت گفت: با این تغییر ساختار، پل خوبی برای ارتباط بین دانشگاه ها و پژوهشکده به وجود می آوریم.

عباسی با انتقاد از اظهاراتی که در مورد کارشکنی روس ها در راه اندازی نیروگاه بوشهر مطرح میشود گفت: در این 8 ماهی که مدیریت را بر عهده داشتم چنین چیزی را ندیدم و روس ها کمال همکاری را برای راه اندازی نیروگاه داشته اند.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با انتقاد از این که روس ها را به بهانه جوی متهم می کنند گفت: در مورد خارج کردن سوخت از نیروگاه بوشهر، حق با روس ها بود و باید سوخت خارج می شد زیرا یک سری اجزای فلزی با سوخت وارد راکتور شده بود که باید سوخت خارج و سیستم شستشو میشد.

وی با اعلام این که تجربه راه اندازی نیروگاه های اتمی در سراسر جهان، انجام تست های مکرر بوده است گفت: نیروگاه بوشهر نیز باید چندین باره تست شود تا هیچ مشکلی نداشته باشد.

عباسی با اشاره به این که کشورهای جهان در انتظار شکست ایران در بحث هسته ای هستند گفت: به همین دلیل عجله ای در راه اندازی نداریم و سعی می کنیم آزمایش های مکرر انجام گیرد تا راه اندازی نهایی بدون هیچ مشکلی انجام شود و نیروگاه بوشهر بتواند در مسیر تولید برق قرار گیرد.

وی با اعلام این که تاکنون چندین بار از نیروگاه بوشهر برق گرفته ایم گفت: در گذشته نیروگاه بوشهر هسته ای شد و در 15 روز که به شبکه برق وصل بودیم 456 مگاوات برق به شبکه ایران دادیم اما اکنون بنا داریم با 75 درصد قدرت ، وارد سیستم تولید برق کشور شویم.

در ابتدای این نشست که با حضور اعضای فراکسیون برگزار شد مصطفی کواکبیان رئیس فراکسیون دانشگاهیان مجلس با گرامی داشت هفته بسیج و خیرمقدم به فریدون عباسی و همراهان گفت: مدت ها بود که می خواستیم جلسه ای با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی داشته باشیم اما قضا و قدر به گونه ای تاخیر ایجاد کرد تا به هر حال گزارش آخر شورای حکام نیز صادر شد و امیدواریم بتوانیم در این جلسه از آخرین پیگیری های مسایل هسته ای کشور باخبر شویم.

نماینده سمنان و مهدیشهر با اشاره به سو قصدی که علیه فریدون عباسی رخ داده بود گفت: خدا شما را حفظ کرد تا بتوانید در این مسوولیت بزرگ خدمت کنید.

وی با تاکید بر این که بحث انرژی هسته ای، مهمترین چالش دیپلماسی کشور است گفت: انرژی هسته ای تاثیر مستقیم بر عرصه سیاسی کشور دارد.

کواکبیان با تاکید بر این که از لحاظ حقوقی و فنی در انرژی هسته ای مشکلی نداریم گفت: امروز شاهد هستیم که در گزارش آژانس بحث های مربوط به پارچین را که سال ها قبل مطرح کرده بودند دوباره مطرح می کنند.

وی با تاکید بر سیاسی بودن هدف آمریکا گفت: ایران باید دیپلماسی خود را تقویت کند.

رئیس فراکسیون دانشگاهیان مجلس با تاکید بر این که آمریکا و اسرائیل با ذات انقلاب اسلامی مخالف هستند گفت: آنها نمی خواهند ایران انرژی هسته ای داشته باشد.

وی با اشاره به تحریم هایی که به تازگی در مورد پتروشیمی ها و بانک مرکزی اعمال شده است گفت: حل این مشکلات نیازمند دیپلماسی قوی و حضوری توانمند و موثر درعرصه ارتباطات جهانی است.

کواکبیان با اشاره به این که راه اندازی نیروگاه بوشهر با اما واگرهای فراوانی روبه رو بوده است گفت: با وجودی که بارها اعلام شده نیروگاه بوشهر راه اندازی می شود و از آخرین مرحله فعال شدن نیروگاه بوشهر خبر داده شده بود اما این نیروگاه هم اکنون در اندازه معمولی هم فعال نیست.

وی تاکید کرد: البته خیلی ها معتقدند شیطنت ها و کم کاری های صورت گرفته در مسیر راه اندازی از طرف روسیه و ایجاد مشکلات فنی عمدی از سوی آن کشور دلیل تاخیر در راه اندازی نیروگاه باشد.

نماینده سمنان و مهدیشهر با اشاره به لزوم ارائه طرحی برای حفظ متخصصین هسته ای ایران گفت: تاکنون شاهد بوده ایم که چندین نفر از اساتید و متخصصان هسته ای ایران را شهید کرده اند و دشمنان نیروهای متعهد هسته ای را هدف گرفته اند به همین دلیل طرح حفاظت از دانشمندان هسته ای یک امر کاملا ضروری است.

درادامه اعضای فراکسیون دانشگاهیان سوالات خود را مطرح کردند.

سیداحمدآوایی خواهان تعریف شفاف شرایط حضور ایران در آژانس انرژی اتمی شد.

غلامعلی میگلی نژاد با اشاره به مشکلا ت ساکنان روستاهای اطراف نیروگاه بوشهر گفت: اگر تکنولوژی درجایی مستقر می شود نباید برای مردم بومی مشکل ایجاد شود.

سپس سعدالله نصیری قیداری با اشاره به بازدیدی که 30 سال قبل از نیروگاه بوشهر داشته است گفت: آن زمان دانشجوی ارشد فیزیک بودم و در آن بازدید به ماگفتند که همه تجهیزات نیروگاه وجود دارد و به زودی راه اندازی می شود اما سوال اینجاست که پس از 32 سال چقدر جلوتر رفته ایم؟ چرا باید این همه هزینه به روسیه بپردازیم و تاکی قرار است این روند ادامه داشته باشد؟

نایب رئیس فراکسیون دانشگاهیان با تاکید براینکه صنعت باید خواسته هایش را به دانشگاه ارجاع دهد گفت: همه چیز با حرف درست نمی شود. در کره جنوبی ال جی و سامسونگ در دانشگاه سوئد دفتر و تشکیلا ت دارند و برای آنجا دانشجوی بورسیه می فرستند.

وی با انتقاد از اینکه اکنون دانشجوی بورسیه به انگلیس می فرستیم گفت: چرا سازمان انرژی اتمی دانشجویان را بورسیه نمی کند و خود را جایگزین دانشگاه های خارج نمی کند. نصیری قیداری با تاکید براینکه ما به دنبال سوء استفاده از انرژی هسته ای نیستیم گفت: هدف ما انرژی صلح آمیز هسته ای است و از این حق قانونی نمی گذریم.