جایگاه شاهنامه در موسیقی دستگاهی بررسی می شود

مجید کیانی نوازنده سنتور و پژوهشگر موسیقی دستگاهی با اعلام این خبر درتوضیح جزئیات برگزاری این کنسرت پژوهشی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت : اگر شناخت درستی از شاهنامه به عنوان متونی ازادبیات کهن ایران داشته باشیم به درستی متوجه خواهیم شد که تک تک ابیات شاهنامه تاثیر شگرفی در موسیقی دستگاهی ایران داشته است و با مطالعه ای که در نسخه های متفاوت شاهنامه داشته ام مطالب و واژه های بسیاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نام برخی از دستگاه های موسیقی همچون همایون و شور در شاهنامه ذکر شده است .

وی در ادامه افزود : طبق تحقیق هایی که انجام داده ام به این نتیجه رسیدم زمانی که موسیقی دستگاهی ایران بعد از موسیقی مقام تدوین می شده به شدت تحت تاثیر شاهنامه فردوسی بوده است.

این پژوهشگر موسیقی دستگاهی در ادامه صحبت های خود افزود : در این نشست پژوهشی ضمن بیان پیچ و تاب های موسیقی دستگاهی و تاثیراتی که از شاهنامه فردوسی گرفته ام نمونه هایی را با ساز سنتور اجرا می کنم.