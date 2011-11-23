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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۳۱

منابع آگاه در کابینه عراق:

بعثی ها قصد ترور مالکی را داشتند

بعثی ها قصد ترور مالکی را داشتند

منابع آگاه در دولت عراق اعلام کردند: بر اساس نتایج تحقیقات از بعثی های دستگیر شده، آنها قصد ترور نخست وزیر را داشته اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه نهرین نت، منابع نزدیک به دولت عراق بیان کردند: بر اساس نتایج تحقیقات جاری از بعثی های بازداشت شده آنها برای قبضه قدرت عراق قصد داشتند که نوری المالکی را ترور کنند.

منابع مذکور افزودند: تحقیقات نشان داد که بعثی ها قصد داشتند که با نفوذ در دایره امنیتی اطراف نوری مالکی طرح ترور را اجرایی کنند.

این منابع اعلام کردند: با تکیه بر این اطلاعات یکی از افسران ویژه حفاظت از جان مالکی شنبه گذشته در "خواب" در استان کربلا بازداشت شده است.

منابع فوق بیان کردند: انتظار می رود که روند تحقیقات از بعثی ها و کسانی که با آنها همدست بوده اند به زودی کامل شود. دلایلی از دخالت سعودی ها و قطری ها در دست است که پس از اثبات آن به زودی اعلام می شود.

کد مطلب 1467846

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