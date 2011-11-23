بعثی ها قصد ترور مالکی را داشتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه نهرین نت، منابع نزدیک به دولت عراق بیان کردند: بر اساس نتایج تحقیقات جاری از بعثی های بازداشت شده آنها برای قبضه قدرت عراق قصد داشتند که نوری المالکی را ترور کنند.

منابع مذکور افزودند: تحقیقات نشان داد که بعثی ها قصد داشتند که با نفوذ در دایره امنیتی اطراف نوری مالکی طرح ترور را اجرایی کنند.

این منابع اعلام کردند: با تکیه بر این اطلاعات یکی از افسران ویژه حفاظت از جان مالکی شنبه گذشته در "خواب" در استان کربلا بازداشت شده است.

منابع فوق بیان کردند: انتظار می رود که روند تحقیقات از بعثی ها و کسانی که با آنها همدست بوده اند به زودی کامل شود. دلایلی از دخالت سعودی ها و قطری ها در دست است که پس از اثبات آن به زودی اعلام می شود.