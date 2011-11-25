توصیه آیت الله مکارم به مناسبت محرم/ سنت سقایی همدانیها ثبت ملی شد

بزرگداشت روز جهانی فلسفه با برگزاری دو همایش در تهران و قم

به مناسبت روز جهانی فلسفه، همایش دو روزه "علامه طباطبایی؛ فیلسوف علوم انسانی اسلامی" و "فلسفه و علوم پایه" برگزار شد.

همایش "علامه طباطبایی؛ فیلسوف علوم انسانی اسلامی" با حضور آیت الله جوادی آملی شامگاه پنجشنبه 26 آبانماه در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم برگزار شد.

همچنین همایش "فلسفه و علوم پایه" نیز روز یکشنبه 29 آبان با سخنرانی دکتر ابراهیمی دینانی و حجت الاسلام دکتر خسروپناه در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار ‌شد.

عضویت دائمی دکتر داوری اردکانی در آکادمی علوم تاجیکستان

دکتر رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران با رآی اعضای مجمع عمومی آکادمی علوم جمهوری تاجیکستان و حکم رئیس این آکادمی به عضویت دائم آکادمی علوم تاجیکستان منصوب شد.

در مراسم جشن 60 سالگی تأسیس آکادمی علوم تاجیکستان که در روزهای 26 تا 28 آبان در شهر دوشنبه برگزار شد از ترجمه تاجیکی کتاب "درباره علم" دکتر داوری اردکانی رونمایی شد.



اعزام گروههای مختلف تبلیغی به سراسر کشور در ماه محرم

همزمان با فرارسیدن ماه محرم، 50 هزار مبلغ در مساجد و هیئتهای مذهبی و تکایای سراسر کشور فعال می‌شوند.

حجت الاسلام سید غلامعباس موسوی مدیر کل امور مبلغان دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم بیش از اعزام 8 هزار مبلغ و مبلغه به سراسر کشور خبر داد و گفت: این مبلغان از شب اول ماه محرم در مناطق اعزامی حضور خواهند یافت و به مدت ۱۲ روز به امر تبلیغ می‌پردازند.

وی با اشاره به برگزاری دو نشست علمی و کاربردی ویژه مبلغان ماه محرم در 29 و 30 آبانماه، یادآور شد: در این نشست مبلغان اعزامی با روش‌ها و اطلاعات روز درباره چگونگی تبلیغ در ماه محرم آشنا شدند و به آنان توصیه شد که در این ایام ضمن تببین انقلاب های اخیر منطقه، ضرورت شرکت در انتخابات مجلس نیز مورد توجه قرار گیرد.



مداحان از خواندن اشعار سخیف پرهیز کنند/ مقتل خوانی در اولویت

حجت الاسلام حسین روحانی نژاد معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی سه شنبه اول آذر در جمع هیئتهای مذهبی آذربایجان شرقی با بیان اینکه مداحان مقتل خوانی را در اولویت کاری خود قرار دهند، گفت: مداحان اهل بیت با بهره گیری از اشعار شاعران که دارای مضامین غنی عاشورایی است می توانند در عزاداری ها به شعرخوانی و بیان مصیبت بپردازند.

وی تأکید کرد: در مجالس عزاداری از بحث های قومیتی و بیان اختلافات پرهیز شود که دامنه اختلافات را در میان مردم افزایش می دهد. مداحان در سخنرانی های خود به موضوعات سیاسی همچون بیداری اسلامی در سراسر دنیا و همسویی آنها با انقلاب اسلامی ایران و اصل ولایت پذیری اشاره کنند.



برگزاری نهمین اجلاس بین المللی تجلیل از پیرغلامان حسینی

نهمین اجلاس بین المللی تجلیل از پیرغلامان حسینی با شرکت 40 نفر از مداحان اهل بیت از 13 کشور جهان و 500 نفر از مداحان سراسر کشور به مدت دو روز(27 و 28 آبان) در همدان برگزار شد و در آیین پایانی این مراسم، علاوه بر تجلیل از 20 مداح، سنت سقایی همدانیها نیز به شماره 253 ثبت ملی شد.



آغاز نهمین نمایشگاه عطر سیب

"نهمین نمایشگاه فرهنگی عطر سیب" با هدف تجهیز هیاتهای مذهبی، تامین نیازهای فکری و محتوایی ماه محرم سه شنبه 1 آذر به مدت هشت روز با حضور 13 هزار و 500 هیئت مذهبی شهر تهران در فرهنگسرای بهمن برگزار شد.

برای نمایشگاه امسال 30 میلیاردریال اعتبار پیش بینی شده است که هرکدم از هیاتها که مورد تایید سازمان تبلیغات اسلامی هستند می توانند با ارائه معرفی نامه، کارت اعتباری خود را بر اساس سقف تعیین شده شارژ کرده و در روزهای مشخص از نمایشگاه خرید کنند.

دومین همایش آئین دلبری برگزار شد

در آستانه ماه محرم دومین "همایش آئین دلبری" شامگاه دوشنبه 30 آبان در مجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره) قم ویژه بزرگداشت مرحوم حجت الاسلام سیدمحمد کوثری‌زاده معروف به کوثری برگزار شد و 8 تن از خادمان فرهنگ حسینی و عاشورایی مورد تقدیر قرار گرفتند.



توصیه آیت الله مکارم شیرازی در آستانه ماه محرم

آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید، در درس خارج فقه خود که در مسجد اعظم قم برگزار شد، با بیان توصیه‌هایی به مبلغان و روحانیان برای فعالیتهای تبلیغی، محور قرار گرفتن افراد غیرروحانی در محافل و مجالس مذهبی را یک خطر عنوان کرد و گفت: تکیه روحانیان باید روی آیات و روایات باشد و مسائل سیاسی غالب نشود.

وی تکیه بر عقاید و اخلاق را از دیگر مسائل مورد نیاز جامعه دانست و با توصیه به مبلغان مبنی بر رعایت این اصل مهم، گفت: در مقابل مفاسد و ناهنجاری های اخلاقی که جامعه امروز به آن دچار و گرفتار شده است، مبلغان باید پایه های اخلاقی جامعه را محکم و تقویت کنند.

آیت الله مکارم شیرازی یادآور شد: در برخی مجالس به ویژه در شهر تهران افراد غیر روحانی و لباس شخصی دارند جای خطبا را می گیرند، این یک خطر است، ممکن است این افراد عالم هم باشند، اما نقشه دشمنان این است که مجالس و محافل را از دست روحانیت خارج کنند.

سفر آیت الله نوری همدانی به مسکو

آیت‌ الله نوری همدانی از مراجع تقلید یکشنبه 29 آبان ماه در رأس هیئتی به مسکو سفر کرد. در این سفر که تا پنجشنبه 3 آذر ادامه داشت، وی علاوه بر دیدار و گفتگو با محققین و اسلام شناسان روس و مقامات مذهبی روسیه با شعیان و ایرانیان مقیم نیز دیدار کرد.



نخستین نشست دینی مرکز گفتگوی ادیان با شورای روابط اسلامی- مسیحی

نخستین نشست دینی مرکز گفتگوی ادیان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با شورای روابط اسلامی- مسیحی

کویت 30 دوشنبه آبانماه در تهران برگزار ‌شد.

این نشست در راستای مجموعه نشستهای "زمینه‌های همکاری مشترک اسلامی مسیحی در خاورمیانه" با حضور اندیشمندانی از جمهوری اسلامی ایران و کشور کویت برگزار شد.

در روز سه شنبه اول آذر نیز نشست همکاری های مشترک اسلامی - مسیحی در خاورمیانه با سخنرانی حضرت ایت الله العظمی جوادی آملی در قم برگزار شد.



هیئت‌های مذهبی مردمی بودن خود را حفظ کنند

دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با جمعی از اعضای شورای مرکزی هیئت مذهبی کشور نفوذ معنوی هیئت های مذهبی در میان مردم را ناشی از مردمی بودن آنها دانست و گفت: اگر هیئت های مذهبی از این ویژگی دور شوند، دیگر آن تاثیرگذاری را بر جامعه ندارند.



وی با تاکید بر استقلال مالی امور مساجد، هیئت ها و حوزه های علمیه از دولت، تصریح کرد: هر چه هیئت های مذهبی مردمی تر باشند، پایدارتر و نفوذ معنوی آنها در بین مردم به مراتب بیشتر خواهد بود. استقلال هیئت های مذهبی از بودجه های دولتی دلیل بر آن نمی شود که دستگاههای اجرایی هیچ کمکی به آنها نکنند، اما هیئت ها باید همچنان مردمی بمانند.

برگزاری اجلاسیه دفاع و داوری نظریه‌ "مصلحت در فقه امامیه"

اجلاسیه دفاع و داوری نظریه‌ "مصلحت در فقه امامیه سه شنبه اول آذر تحت نظر دبیرخانه هیئت حمایت از کرسیهای نظریه‌پردازی با ارائه حجت الاسلام ابوالقاسم علیدوست در مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) برگزار شد.