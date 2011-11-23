758 نفر تحت پوشش صندوق حمایت از هنرمندان قرار دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله ترابی افزود: در حال حاضر 243 نفر از هنرمندان استان عضو صندوق حمایت از هنرمندان و نویسندگان هستند.

نماینده صندوق حمایت از هنرمندان کشور در چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: تاکنون این صندوق به 32نفر از هنرمندان و اصحاب رسانه در استان تسهیلات بانکی و وام پرداخت کرده که میزان وام پرداختی به هنرمندان به 750میلیون ریال می‌رسد.

ترابی عنوان کرد: تاکنون 441نفر نیز تحت پوشش بیمه‌ای تامین اجتماعی در چهارمحال و بختیاری قرار گرفته‌اند.

وی ادامه داد: 42نفر از هنرمندان و نویسندگان و اصحاب رسانه از تسهیلات بیمه تکمیلی برخوردار شده اند.

کارشناس مطبوعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال وبختیاری افزود: در طرح تکریم هنرمندان نیز تا پایان مهرماه سال90 افزون بر191میلیون و 462هزار ریال هزینه شده که از این میزان نیز 10میلیون ریال کمک بلاعوض به هنرمندان پرداخت شده است.