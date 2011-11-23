  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۵۰

در چهارمحال وبختیاری/

758 نفر تحت پوشش صندوق حمایت از هنرمندان قرار دارند

758 نفر تحت پوشش صندوق حمایت از هنرمندان قرار دارند

شهرکرد - خبرگزاری مهر: نماینده صندوق حمایت از هنرمندان کشور در چهارمحال و بختیاری گفت: 758 نفرازهنرمندان، نویسندگان و اصحاب مطبوعات وفعالان رسانه‌ای این استان تحت پوشش این صندوق قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله ترابی افزود: در حال حاضر 243 نفر از هنرمندان استان عضو  صندوق حمایت از هنرمندان و نویسندگان هستند.

نماینده صندوق حمایت از هنرمندان کشور در چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: تاکنون این صندوق به 32نفر از هنرمندان و اصحاب رسانه در استان تسهیلات بانکی و وام پرداخت کرده که میزان وام پرداختی به هنرمندان به 750میلیون ریال می‌رسد.

ترابی عنوان کرد: تاکنون 441نفر نیز تحت پوشش بیمه‌ای تامین اجتماعی در چهارمحال و بختیاری قرار گرفته‌اند.

وی ادامه داد: 42نفر از هنرمندان و نویسندگان و اصحاب رسانه از تسهیلات بیمه تکمیلی برخوردار شده اند.

کارشناس مطبوعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال وبختیاری افزود: در طرح تکریم هنرمندان نیز تا پایان مهرماه سال90 افزون بر191میلیون و 462هزار ریال هزینه شده که از این میزان نیز 10میلیون ریال کمک بلاعوض به هنرمندان پرداخت شده است.

کد مطلب 1467850

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها