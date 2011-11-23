500 مقاله به همایش جنگلهای زاگرس مرکزی در لرستان ارسال شد

رامین جانی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از این تعداد مقاله 144 مقاله در قالب پوستر و 25 مقاله به صورت سخنرانی ارائه خواهد شد.

وی به اهداف برگزاری این همایش ملی اشاره کرد و بیان داشت: معرفی و شناخت دخایر ژنتیکی در جنگل های زاگرس مرکزی، بررسی فرصتها و تهدیدات در جنگل های زاگرس مرکزی و ارائه راه حل های کاربردی و تخصصی در راستای جلوگیری از آسیبهای وارده بر پیکره منطقه رویشی زاگرس مرکزی از جمله این اهداف است.

جانی پور ادامه داد: به روزرسانی بانک اطلاعاتی علمی زاگرس مرکزی با معرفی دستاوردهای جدید پژوهشی و ایجاد منبع و مرجع قابل دسترس پژوهشگران و برنامه ریزان، فراهم آوردن فضای مناسب برای هم اندیشی اساتید و پژوهشگران و برنامه ریزان و سیاست گذاران منطقه ای و ملی از دیگر اهداف این همایش ملی است.

رئیس همایش ملی جنگلهای زاگرس مرکزی، قابلیتها و تنگناها همچنین به محورهای اصلی این همایش اشاره کرد و بیان داشت: ذخایر ژنتیکی جنگلهای زاگرس مرکزی، علل و عوامل تخریب جنگل های زاگرس مرکزی و روش‌ها و رویکردهای نوین مدیریت پایدار جنگل های زاگرس مرکزی از جمله محورهای ارسال مقالات بوده است.

جانی پور افزود: کاربرد تکنیکها و فناوریهای نوین در برنامه ریزی و حفاظت پایدار از اکوسیستمهای جنگلی زاگرس مرکزی، مسائل اقتصادی و اجتماعی موثر بر احیاء و بهره برداری بهینه از منابع جنگلی زاگرس مرکزی و برنامه های کلان توسعه کشور و آینده نگری پیرامون احیا و بهره برداری پایدار جنگلهای زاگرس مرکزی از دیگر محورهای این همایش علمی بوده است.