مجتمع توریستی آبگرم گیوی احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدسعدالله رئیس ساداتی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه برنامه ریزی احداث این مجتمع با حضور مدیرعامل آب منطقه‌ای اردبیل اظهار داشت: این طرح با هدف توسعه گردشگری و با مشارکت بخش خصوصی ایجاد خواهد شد.

وی با بیان اینکه اجرای فاز اول آن در سال جاری به تصویب کارگروه گردشگری استان رسیده، افزود: طرح جامع گردشگران آبگرم گیوی در سطح 44 هکتار مطالعه شده است.

فرماندار کوثر اضافه کرد: در این طرح سعی شده ظرفیت گردشگران به این منطقه را با احداث هتل، فضاهای ورزشی، فرهنگی، هنری و سرگرمی 50 درصد ارتقا دهیم.

وی راه اندازی این طرح را در راستای جذب گردشگران داخلی و خارجی به این شهرستان موثر ارزیابی کرد و یادآور شد: با آغاز به کار این مجتمع شاهد رشد اقتصادی و توسعه همه جانبه این شهرستان خواهیم بود.

مدیرعامل آب منطقه‌ای اردبیل در این جلسه طی سخنانی ابراز داشت: هم اکنون برای تمام آبگرمهای استان نقشه و طرح جامع مدرن سازی تدوین و طراحی شده است.

داود نجفیان با اشاره به تحقق این مهم، از سرمایه گذاران بخش خصوصی دعوت کرد از طرحهای پیشنهادی برای توسعه آبگرمهای استان که قابلیتهای خوبی در جذب درآمد و اشتغالزایی دارند، استفاده کنند.