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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۲۰

اختصاصی مهر/

اسامی ناشران برتر «همایش تجلیل از پیشکسوتان نشر دفاع مقدس»

اسامی ناشران برتر «همایش تجلیل از پیشکسوتان نشر دفاع مقدس»

6 ناشر پیشکسوت در زمینه ادبیات دفاع مقدس عصر فردا سوم آذرماه در نخستین همایش تجلیل از پیشکسوتان نشر دفاع مقدس تجلیل می‌شوند.

امیرشهریار امینیان، عضو کمیته اجرایی نخستین همایش تجلیل از ناشران و فعالان عرصه چاپ و نشر دفاع مقدس به خبرنگار مهر گفت: مراسم تجلیل از ناشران دفاع مقدس پنج‌شنبه 3 آذرماه از ساعت 13:30 در پژوهشگاه فرهنگ و هنر با حضور ناشران و مولفان عرصه دفاع مقدس برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: این مراسم به همت انجمن ناشران دفاع مقدس، موسسه خانه کتاب به نمایندگی از معاونت فرهنگی وزارت ارشاد، معاونت اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران و همکاری چند ناشر خصوصی چون روایت فتح، فرهنگ گستر و اندیشه‌ورزان برگزار می‌شود.

مدیر گروه مطالعات انتشارات اندیشه‌ورزان توضیح داد: در این برنامه 6 ناشر پیشکسوت حوزه دفاع مقدس شامل قدر ولایت، پیام آزادی، ستاد کنگره سرداران و شهدای سراسر کشور، انتشارات برگ، نشر شاهد و فرهنگ گستر تجلیل می‌شود و تعداد دیگری از ناشران حوزه دفاع مقدس هم تجلیل ویژه می‌شوند.

امینیان افزود: در حاشیه برنامه از 33 عنوان کتاب دفاع مقدس به طور نمادین رونمایی می‌شود که این آثار توسط نشر پاریزان، اندیشه‌ورزان، سوره سبز، فاتحان، روایت فتح، سفیر اردهال، هزاره ققنوس و پیام آزادگان منتشر شده است.

وی با اشاره به اجرای موسیقی دفاع مقدسی در این برنامه گفت: همچنین مدیر پیشکسوتان نشر در این مراسم سخنرانی دارد و ما سپس ما اهدای لوح تقدیر و تندیس ویژه از برگزیدگان این مراسم تجلیل خواهیم کرد.

کد مطلب 1467856

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