اسامی ناشران برتر «همایش تجلیل از پیشکسوتان نشر دفاع مقدس»

امیرشهریار امینیان، عضو کمیته اجرایی نخستین همایش تجلیل از ناشران و فعالان عرصه چاپ و نشر دفاع مقدس به خبرنگار مهر گفت: مراسم تجلیل از ناشران دفاع مقدس پنج‌شنبه 3 آذرماه از ساعت 13:30 در پژوهشگاه فرهنگ و هنر با حضور ناشران و مولفان عرصه دفاع مقدس برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: این مراسم به همت انجمن ناشران دفاع مقدس، موسسه خانه کتاب به نمایندگی از معاونت فرهنگی وزارت ارشاد، معاونت اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران و همکاری چند ناشر خصوصی چون روایت فتح، فرهنگ گستر و اندیشه‌ورزان برگزار می‌شود.

مدیر گروه مطالعات انتشارات اندیشه‌ورزان توضیح داد: در این برنامه 6 ناشر پیشکسوت حوزه دفاع مقدس شامل قدر ولایت، پیام آزادی، ستاد کنگره سرداران و شهدای سراسر کشور، انتشارات برگ، نشر شاهد و فرهنگ گستر تجلیل می‌شود و تعداد دیگری از ناشران حوزه دفاع مقدس هم تجلیل ویژه می‌شوند.

امینیان افزود: در حاشیه برنامه از 33 عنوان کتاب دفاع مقدس به طور نمادین رونمایی می‌شود که این آثار توسط نشر پاریزان، اندیشه‌ورزان، سوره سبز، فاتحان، روایت فتح، سفیر اردهال، هزاره ققنوس و پیام آزادگان منتشر شده است.

وی با اشاره به اجرای موسیقی دفاع مقدسی در این برنامه گفت: همچنین مدیر پیشکسوتان نشر در این مراسم سخنرانی دارد و ما سپس ما اهدای لوح تقدیر و تندیس ویژه از برگزیدگان این مراسم تجلیل خواهیم کرد.