اداره کل ورزش و جوانان غرب استان تهران در شهریار ایجاد شود

سید عباس جوهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور وهاب فرهمند، مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران در شهرستان شهریار و برگزاری نشست مشترک اظهار داشت: در این نشست مشکلات مربوط به حوزه ورزش و جوانان شهرستان شهریار با حضور مدیرکل مربوطه شناسایی و بررسی شد.

وی با اشاره به آغاز سفرهای شهرستانی مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران افزود: اولین سفر وهاب فرهمند حضور در شهرستان شهریار بود که این مهم نشان دهنده اهتمام ویژه مسئولان استانی و توجه آنها به شهرستانها است.

شهریار نیازمند نگاه ویژه مسئولان استان تهران است

این مسئول یادآور شد: با توجه به اینکه شهرستان شهریار از لحظ جمعیت بزرگ ترین شهرستان استان تهران است، نیازمند نگاه ویژه مسئولان استانی است که باید در این زمینه با نگاه عدالت محورانه اقدامات مطلوبی در بخش ورزشی و جوانان شهرستان انجام شود.

جوهری ادامه داد: در حال حاضر در شهرستان شهریار چهار پروژه ورزشی نیمه تمام که عمدتا ورزشگاه و سالن ورزشی هستند، وجود دارد که باید با اختصاص اعتبارات مورد نیاز و فعال کردن پیمانکاران، به صورت ویژه مدیریت شوند و به اتمام رسند.

اداره کل ورزش و جوانان غرب استان تهران در شهریار مستقر شود

فرماندار شهرستان شهریار یادآور شد: با توجه به مرکزیت شهریار در غرب استان تهران، پیشنهاد استقرار و ایجاد اداره کل ورزش و جوانان غرب استان تهران در این شهرستان به مدیرکل مربوطه ارائه و با استقبال مطلوب مواجه شد.

وی با اشاره بر لزوم تحقق این امر و استقرار اداره کل ورزش و جوانان غرب استان تهران در شهریار افزود: در این زمینه فرماندهی انتظامی غرب استان تهران نیز در شهرستان شهریار مستقر شده است و اقدامات امنیتی و انتظامی غرب استان به صورت ویژه در شهریار پیگیری می شود.

این مسئول اعلام کرد: با توجه به گستردگی شهر تهران و نیاز شهرستانها به توجه ویژه مسئولان، با تحقق این مهم، شش شهرستان زیر مجموعه اداره کل غرب استان تهران می شوند و امور و نیازهای آنها به صورت ویژه رسیدگی خواهد شد.

ظرفیت جوانان شهریاری در بخش ورزش و فرهنگ بی نظیر است

جوهری با اشاره به ظرفیت ویژه و بی نظیر جوانان شهریاری در حوزه فرهنگی و ورزشی اظهار داشت: جوانان این شهرستان در بخش های مختلف به خصوص ورزشی در عرصه های بین المللی و کشوری مدال آفرین هستند و می درخشند.

فرماندار شهرستان شهریار عنوان کرد: با توجه به این مهم، مقرر شده است که از تمام ظرفیت ورزشی ادارات و سازمانهای شهرستان استفاده شود تا ورزشکاران کشوری و ملی تربیت شوند.