شهرکهای جدید به شهرداری تبریز تحویل قطعی نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نوین بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم بهره برداری از پروژه های شهرداری منطقه هفت تبریز گفت: ما همواره با توجه به احساس وظیفه ای که در قبال شهروندان داریم همواره پیگیر قضیه و مشکلات موجود در این شهرک ها بوده و هستیم تا وضعیت نهائی این کوی از طرف مسئولان شهری و استانی مشخص شده و شهروندان ساکن در این کوی از این بلا تکلیفی نجات یابند.

وی تاکید کرد: به موجب قانون، شهرداری مسئول نگهداری شهر و شهرک ها پس از تحویل نهائی است که در این راستا، شهرک ساز بایستی کلیه امکانات و تاسیسات شهری را آماده تحویل به شهرداری کند تا شهرداری نسبت به حفظ و نگهداری آن اقدام کند.

شهردار تبریز در این راستا خواستار شد: نهادها و سازمان های ذیربط از جمله شرکت های شهرک ساز مسکن و شهرسازی و سازمان گسترش به تعهدات خود در قبال ساکنان و اهالی شهرک های جدید عمل کنند.

نوین در ادامه ابراز امیدواری کرد با تحویل قطعی این شهرک ها به شهرداری امکان ارایه خدمات مناسب تر نظیر آسفالت معابر، ایجاد فضای سبز، احداث مراکز ورزشی و آموزشی و خدمات دیگر به این مجموعه ها فراهم تر شود.

شهردار تبریز اضافه کرد: ارائه این خدمات نیز محقق نخواهد شد مگر در سایه همکاری مستمر و مرتب اهالی با شهرداری که بی شک این همکاری و همراهی در نهایت منجر به مرتفع شدن مشکلات کوی و آبادانی هر چه بیشتر آن خواهد شد.