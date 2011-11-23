مجتمع فرهنگی ورزشی سپاه جوادالائمه در محمدشهر احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نادر ایزدبین رئیس شورای اسلامی محمدشهر، امین خاکی و مصطفی سوری اعضای شورا و قباد نعمتی شهردار محمد شهر، ظهر چهارشنبه با حضور در فرماندهی سپاه ناحیه جوالائمه، در مورد اختصاص زمینی در محمد شهر کرج برای ساخت پروژه مجتمع بزرگ فرهنگی، ورزشی توسط ناحیه مذکور توافقنامه ای را امضا کردند.

ایزدبین ضمن تبریک هفته بسیج، آمادگی مجموعه شورای اسلامی شهر برای همکاری با بسیج و سپاه محمدشهر درچارچوب قوانین را اعلام کرده و افزود: شورای شهر هرگونه ارائه خدمات و همکاری و مساعدت را در صورتی که منع قانونی نداشته باشد جزو وظایف اصلی و اعتقادی خود می داند.

سرهنگ دانش کهن فرمانده سپاه جوادالائمه نیز از حضور و همکاری اعضای شورای شهر و شهرداری محمدشهر در مقر فرماندهی سپاه تقدیر و تجلیل کرد.