پنجمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی قم افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر برگزاری پنجمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی استان قم ظهر چهارشنبه در حاشیه افتتاح این نمایشگاه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی از امروز شروع و تا پنجم آذرماه ادامه خواهد داشت.
مجتبی علیشاهی به هدف از برگزاری این نمایشگاه اشاره کرد و افزود: نمایشگاه لوازم خانگی با هدف آشنایی شهروندان با محصولات برتر و نمایندگیها و نحوه خدمات آنها برگزار میشود.
وی ادامه داد: در این نمایشگاه بخشهای مختلف مربوط به لوازم خانگی محصولات خود را در ۳۵ غرفه به نمایش خواهند گذاشت.
مدیر برگزاری پنجمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی استان قم با بیان اینکه در این نمایشگاه برندهای برتر حضور دارند اضافه کرد: در این نمایشگاه برندهایی همچون سامسونگ، پاناسونیک، ال جی، هیتاچی، ژانومه، یخچال فریزر امرسان، یخچال فریزر نگین، کن وود، تفال، طوس چینی، چینی مقصود، تابلو فرشهای نفیس وغیره حضور خواهند داشت.
علیشاهی با اشاره به ساعت بازدید از نمایشگاه گفت: علاقمندان میتوانند از دوم تا پنجم آذرماه از ساعت ۱۵ تا ۲۱ از نمایشگاه بازدید کنند.
قم - خبرگزاری مهر: پنجمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی استان قم در 35 غرفه با حضور رئیس اتحادیه لوازم خانگی ایران افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار مهر، مدیر برگزاری پنجمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی استان قم ظهر چهارشنبه در حاشیه افتتاح این نمایشگاه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی از امروز شروع و تا پنجم آذرماه ادامه خواهد داشت.
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