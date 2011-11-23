پاکدشت باید الگوی ریشه کنی بیکاری در سراسر کشور شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد عصر چهارشنبه در جمع مردم شهرستان پاکدشت در ورزشگاه شهید محسن پازوکی این شهرستان، با اشاره به توفیق حضور در جمع مردم انقلابی، صمیمی، دوست داشتنی پاکدشت اشاره کرد و افزود: مردم پاکدشت سرشار از منعفت و سرافرازی بوده و به پاک دستی شهره هستند.

مردم پاکدشت اهل بسیج و فرهنگ بسیجی هستند/ بمب اتم ما جوانهای پاکدشت هستند

رئیس جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد: مردم پاکدشت همگی اهل بسیج و فرهنگ بسیجی هستند و سرتاسر ایران و شهرستان پاکدشت از بسیجیان مخلص و مؤمن و آماده خدمتگزاری است.

وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: بمب اتم برای کشورهایی است که فاقد تمدن، تاریخ و فرهنگ هستند، ایران که دارای فرهنگ و تمدن است، نیازی به بمب اتم ندارد. به ما می گویند ثابت کنید که بمب اتم ندارید، چیزی که از اساس وجود ندارد، چگونه می توانیم اثبات کنیم، بمب اتم ما جوانهای پاکدشت هستند.

احمدی نژاد با اشاره به سه سفر استانی به پاکدشت در سالهای گذشته گفت: در این سه سفر برای پاکدشت 125 تصویب شده که 52 مورد آن انجام شده، 73 پروژه یا در دست اجراست یا هنوز کاری انجام نشده است.

وی افزود: در جلسه دولت برای استان تهران، برای هر مصوبه ای که بوده اما کاری در آن زمینه نشده، مشکلات را برطرف می کنیم تا پروژه ها به سرعت انجام شده و در اختیار مردم پاکدشت قرار بگیرد.

وعده اتصال پاکدشت به پروژه قطار شهری تهران

رئیس جمهور بیان کرد: دو سه مورد که دولت باید وقت و حمایت بیشتری برای آنها در نظر بگیرد، یکی اتصال پاکدشت به پروژه قطار شهری تهران است که مطالعات و طراحیهای این پروژه تمام شده که امیدواریم با مصوبه دولت، قبل از پایان سال 90 و حداکثر در بهار 91 عملیات اجرایی روی زمین انجام شود.

وی افزود: مورد دیگر اتصال پاکدشت به بزرگراه شهید بابایی است که هر ماه این کار را دنبال می کنیم ولی مسیر عبور از مراکزی می گذرد که جا به جایی آنها مشکل دارد و امید است عملیات احداث این مسیر یا مسیر دیگری که نزدیک همین مسیر است حداکثر تا بهار 91 اجرایی شود.

رئیس جمهور به وضعیت آب شهرستان پاکدشت نیز اشاره کرد و گفت: خوشبختانه سد ماملو تمام شد، 30 میلیون متر مکعب آب به پاکدشت اختصاص پیدا کرد و استاندار قول می دهد و بنده پیگیری می کنم که آب سد ماملو تا آخر سال آینده به پاکدشت اختصاص یابد.

اولین سفر رئیس جمهور و هیئت دولت با تمام اعضا

رئیس جمهور در پایان سخنانش در جمع مردم پاکدشت اعلام کرد: برای اولین بار، تمامی اعضای هیئت دولت در سفرهای استانی در یکی از شهرستانها حضور یافته اند و به مسائل و مشکلات تمامی مراجعه کنندگان تا آخرین نفر رسیدگی می کنند.

شهرستان پاکدشت شامل دو بخش مرکزی و شریف آباد است که بخش مرکزی شامل سه دهستان حصارامیر، قرون آباد و فیلستان و بخش شریف آباد شامل دهستانهای جمال آباد، شریف آباد و کریم آباد است.

در شهرستان پاکدشت دانشگاه دولتی ابوریحان، دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی(سما) مرکز پاکدشت استقرار دارد.

این شهرستان از مراکز اصلی کشت گل در کشور است که با سطح زیرکشت 740 هکتار گل و گیاه مقام اول را در کشور از آن خود کرده است، از این میزان سطح زیرکشت، 25 هکتار گلخانه شیشه ای، 450 هکتار گلخانه تونلی، 150 هکتار گلخانه چوبی و 115 هکتار فضای باز است.

مساحت گلخانه های هایدروپونیک این شهرستان نیز27 هکتار است که به طور عمده از تولید کنندگان برتر پاکدشت بوده و عمده تولیدات گل و گیاه این شهرستان شامل آنتوریوم، ژربرا، رز، میخک، استرومریا، استرلیتزیا، لیسیانتوس، مریم و گلایول بوده و میزان تولید گل شاخه بریده در شهرستان پاکدشت سالانه 440 میلیون عدد برآورد شده است.

استقرار صنایع تولیدی متعدد درشهرک صنعتی عباس آباد، این شهرستان را به یکی از قطبهای مهم صنعتی استان تهران تبدیل کرده است.

شهرستان پاکدشت همچنین آثار تاریخی متعددی دارد که زمینه مناسبی را برای جذب گردشگران به این شهرستان فراهم کرده است.