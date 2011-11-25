باید در بحثهای عاشورا عشق و شور حسینی را به شدت تقویت کرد

حجت الاسلام سیدمحمد سادات منصوری رئیس مرکز پاسخگویی به سؤالات دینی سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با ایجاد جذابیت در برنامه های محرم برای تبدیل شور حسینی به شعور اظهار داشت: اعتقاد دارم بهترین کار فرهنگی از سوی رسانه‌ای چون صدا و سیما، تشویق مردم به استفاده از مجالس روضه وعزاداری است.

وی افزود: وقتی سخنرانیها و روضه های زیبا از کربلا و نجف پخش می شود به جای این که مردم به هیئتها و مساجد دعوت شوند آنها را در خانه نگاه می دارد و به این ترتیب مساجد و هیئتها و خیابانها خلوت می شوند و این ضربه ای به عاشورا خواهد بود.

سادات منصوری گفت: واقعه محرم و عاشورا را نباید فقط با بحثهای کلامی و فلسفی مطرح کرد. در بحثهای عاشورا باید عشق و شور حسینی را به شدت تقویت کرد و در کنار آن راهنمایی را اضافه کرد؛ نه این راهنمایی به حدی باشد که عشق و شور از بین برود.

رئیس مرکز پاسخگویی به سؤالات دینی با اشاره به اینکه این مسئله دارای ظرافت خاصی است و همه باید به آن توجه کنند گفت: اگر مراسم محرم را به سخنرانی خشک تبدیل کنیم و به شور توجه نکنیم، اصل عاشورا را از دست خواهیم داد. در مسئله عاشورا عشق بسیار پررنگ است، باید از این عشق و احساسات استفاده کرد و مردم را به سمت خدا سوق داد.

وی تأکید کرد: مشکل اعتقادی در جامعه ما نیست، اصل مشکل اخلاقی است، در این مراسم اگر چند نکته اخلاقی به جا مطرح شود به شدت بر مردم تأثیرگذار خواهد بود. در این مسئله ظریف اگر بخواهیم بیش از حد دخالت کنیم و یا سنتها را جا به جا کنیم اصل مسئله از بین می رود و جبران کردن آن غیر ممکن می شود.

وی گفت: هرقدر مداحان و سخنرانان دانش بیشتری داشته باشند و هیئتها هرچه بیشتر از روحانیون عالم و دانشمند استفاده کنند بیشتر می توان مردم را با واقعیتهای عاشورا آشنا کرد اما با اکتفا به مسائل سطحی هیچ ارتقایی در شعور عزاداران حاصل نمی شود و آسیبها همچنان ادامه می یابد.

حجت الاسلام سادات منصوری در رابطه با مسئله آسیب زدایی از عزاداریها تصریح کرد: این مسئله ظریف را باید به دقت مورد بررسی قرار داد مبادا موضوعی که آسیب نباشد اما ما آن را آسیب قلمداد کنیم. اولین گام این است که هر مسئله ای در حوزه ای علما و دانشمندان به صورت آسیب تشخیص داده شود و در آسیب اعلام کردن آن سلیقه اعمال نشود.

وی با اشاره به مسئله تحریفات عاشورایی و هشدار نسبت به عدم خواندن روضه های نادرست گفت: وقتی شخصیتهای علمی و آکادمیک صحبتهایی با یکدیگر مطرح می کنند، حرفها را میان عوام مردم آسیبهایی به دنبال دارد، چرا که از آن زمان به بعد مردم تصور می کنند که تمام روضه هایی که خوانده می شود با واقعیت تطابق ندارد و هیچ استفاده ای از روضه نمی کند.

رئیس مرکز پاسخگویی به سؤالات دینی اضافه کرد: این مسائل آکادمیک نباید در میان عوام الناس پخش شود، این مسائل باید به تدریج در کتابها اصلاح و به مداحان آموزش داده شود.