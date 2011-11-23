مراکز حوزوی خواهران نیازمند توسعه کمی و کیفی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سیدمهدی حسینی در نشست معاونان آموزش مدیریتهای استانی حوزههای علمیه خواهران، مراکز حوزوی خواهران را نیازمند توسعه کمی و کیفی دانست و یکی از مصادیق توسعه کیفی حوزههای علمیه خواهران را در توسعه رشتههای تحصیلی برشمرد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر 43 مرکز حوزوی سطح سه (کارشناسی ارشد) در کشور مشغول فعالیت هستند، اضافه کرد: از این تعداد 35 مرکز تنها رشتههای تفسیر و علوم قرآنی و فقه و اصول را ارائه میکنند، پنج یا شش مرکز علاوه بر این دو رشته، رشته کلام اسلامی را نیز ارائه میکنند و سایر رشتهها در دو موسسه آموزش عالی حوزوی ارائه میشود.
معاون آموزش مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران یکی از موانع اصلی توسعه رشتهها در شهرهای مختلف را کمبود استاد ذکر کرد و افزود: باید جذب استاد را افزایش دهیم و رشتهها را اضافه کنیم.
وی با اشاره به لزوم توسعه کمی در حوزههای علمیه خواهران گفت: در حال حاضر حدود 35 میلیون نفر از جمعیت کشور را بانوان تشکیل میدهند، نزدیک به یک میلیون و 600 هزار دانشجوی دختر و زن و شش میلیون دانشآموز دختر در کشور داریم که این امر ایجاب میکند تا در هر روستا و در هر محله از هر شهر یک بانوی طلبه داشته باشیم.
حجتالاسلام حسینی یکی از امور ضروری در بررسی کیفیت آموزش را بررسی میزان تناسب برنامه درسی با اهداف آموزشی حوزههای علمیه خواهران دانست و یادآور شد: کار بازنگری در نظام آموزشی حوزههای علمیه خواهران تا پایان سال به نتیجه میرسد و در صورت تصویب شورای عالی حوزههای علمیه از سال آینده با تغییرات قابل توجه در برنامه آموزشی مواجه خواهیم بود.
وی در قسمت دیگری از سخنان خود هدف حوزههای علمیه را تربیت طلاب فاضل و مهذب که بتوانند نسبت به مسائل پاسخگو باشند، دانست و ادامه داد: بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری پاسخگویی حوزههای علمیه باید به نیازهای حوزه، نیازهای جامعه پیرامونی و جامعه بینالملل باشد.
معاون آموزش مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران گفت: تامین نیازهای نظام اسلامی در بخشی که به حوزههای علمیه خواهران مربوط میشود، بر عهده ما است پس حوزه باید تلاش کند تا آنچه به خودش مربوط میشود را محقق سازد.
وی با بیان اینکه در این عرصه بخشی از کار بر عهده ستاد مرکز، بخشی از کار بر عهده مدیریتهای استانی و بخشی از کار بر عهده واحدهای حوزوی قرار میگیرد، اضافه کرد: اهتمام معاونین آموزش باید بر این باشد که امور آموزشی تا حد امکان در مدارس علمیه انجام بگیرد زیرا تربیت طلاب در واحدهای حوزوی انجام میگیرد و لازمه این امر آن است که هرچه میتواند به درستی در مدارس علمیه انجام بگیرد را به مدارس علمیه بسپاریم.
قم - خبرگزاری مهر: معاون آموزش مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران بر توسعه کمی و کیفی مراکز حوزوی خواهران تأکید کرد و گفت: نیازمند توسعه رشتههای تحصیلی متناسب با نیاز جامعه هستیم.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سیدمهدی حسینی در نشست معاونان آموزش مدیریتهای استانی حوزههای علمیه خواهران، مراکز حوزوی خواهران را نیازمند توسعه کمی و کیفی دانست و یکی از مصادیق توسعه کیفی حوزههای علمیه خواهران را در توسعه رشتههای تحصیلی برشمرد.
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