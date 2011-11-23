15طرح سیستم آبیاری تحت فشار در قصرشیرین تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین پروین ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه خاک وکشاورزی شهرستان قصرشیرین گفت: 15 طرح سیستم آبیاری تحت فشار در شهرستان قصرشیرین به تصویب رسیده که با اجرای این طرحها 156 هکتار از اراضی دیم با روشهای نوین آبیاری به آبی تبدیل می شوند.

فرماندار قصرشیرین تاکید کرد: از مزایای آبیاری به روش نوین در مزارع کشاورزی، افزایش محصول، تولید مرغوب و جلوگیری از هدر رفت است.

پروین تصریح کرد: در اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار تاکنون یک هزار و 700هکتار از اراضی این شهرستان با این روش آبی شدند و در سال جاری نیز یک هزار هکتار دیگر نیز در دست اقدام است.

فرماندار قصرشیرین در پایان گفت: در شهرستان 32 ایستگاه پمپاژ آب بر روی رودخانه های الوند، قورتو و کنگیر سومار کار گذاشته شده است و ایستگاه پمپاژ باباهادی قصرشیرین بزرگترین ایستگاه غرب کشور است که حدود هزار هکتار از اراضی شهرستان را به آبی تبدیل کرده است.

