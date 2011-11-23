سپاهان از سد فولاد گذشت/ تساوی نفت و صبا و توقف فجرسپاسی

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته چهاردهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 15:15 امروز چهارشنبه با برگزاری سه بازی پیگیری شد که در پایان این دیدارها نتایج زیر رقم خورد:

* سپاهان اصفهان 2 - فولاد خوزستان صفر

گل‌ها: عماد محمدرضا (68) و میلوراد یانوش (79)

* فجر شهیدسپاسی شیراز 3 - مس سرچشمه 3

گل‌ها: جواد ضیغمی (21)، مهدی رجب زاده (38) و حسن فرجی (53) برای فجر و وحید علی آبادی (17)، مسلم فیروزآبادی (57) و مجتبی ترشیز (1+90) برای مس سرچشمه

* نفت تهران 2 - صبای قم 2

گل‌ها: ژودیفلی فریرا (65) و رضا معقولی (75) برای نفت تهران و پژمان شاهپری (14) و رضا عنایتی (86) برای صبای قم

هفته چهاردهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور فردا پنجشنبه با برگزاری دو بازی طبق برنامه زیر پیگیری می شود:

پنجشنبه - 3/9/90

* تراکتورسازی تبریز - راه آهن شهرری، ساعت 14:45، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

داور: محسن ترکی، کمک‌ها: رسول فروغی و بهرام کیانی، داورچهارم: جمشید دانش مهر

ناظر: محمدرضا فلاح

* استقلال تهران - شاهین بوشهر، ساعت 16:45، ورزشگاه آزادی تهران

داور: سیداحمد صالحی، کمک‌ها: داود رفعتی و تورج عیوض محمدی، داورچهارم: امیرحسین فتاحی

ناظر: اسماعیل صفیری