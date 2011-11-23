نامزدهای انتخاباتی فضای انتخابات را فضای هجمه به دولت قرار ندهند

به گزارش خبرگزاری مهر، ساسان دلاویز ظهر چهارشنبه در همایش اتاق فکر دهیاران شهرستان طالقان افزود: صاحبان اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی مردم هستند و نامزدهای انتخاباتی نباید با هجمه بر عملکرد دولت منتخب همین مردم فضای یاس و نا امیدی را بر جامعه حاکم کنند.

وی گفت: دهیاران به عنوان نمایندگان دولت در روستاها موظف شده اند تمامی تحرکات انتخاباتی را به صورت لحظه به لحظه به بخشداری مرکزی طالقان گزارش دهند.

دلاویز اظهار داشت: نامزدهای انتخاباتی نیز باید مطابق قانون و از زمان اعلام رسمی، فعالیت های انتخاباتی خود را آغاز نمایند.

بخشدار مرکزی طالقان بیان داشت: دهیاران باید در امر انتخابات کاملاً بی طرف بوده و اهتمام ویژه ای در هر چه باشکوه تر برگزار شدن انتخابات سال جاری داشته باشند.

وی اظهار داشت: شرکت پرشور و همه جانبه مردم در انتخابات هدف اصلی مسئولان است چرا که سرنوشت نظام و انقلاب به دست همین مردم رقم خواهد خورد.

بخشدار مرکزی طالقان در ادامه با اشاره به افزایش جمعیت در برخی از روستاهای شهرستان طالقان و تعلق گرفتن دهیاری به آن روستاها گفت: تا کنون در 38 روستا شهرستان طالقان دهیاری تاسیس شده است و 20 دهیاری جدید نیز برای تاسیس به استانداری البرز پیشنهاد شده است.

وی گفت: بیش از یک میلیارد ریال برای تجهیز و تکمیل دهیاری های جدید اعتبار در نظر گرفته شده است.

به گفته بخشدار مرکزی طالقان اعتبارات و بودجه در حوزه دهیاری ها نسبت به سال گذشته بیش از سه برابر رشد داشته است.





