  1. استانها
  2. البرز
۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۹:۲۳

دلاویز:

نامزدهای انتخاباتی فضای انتخابات را فضای هجمه به دولت قرار ندهند

نامزدهای انتخاباتی فضای انتخابات را فضای هجمه به دولت قرار ندهند

طالقان - خبرگزاری مهر: بخشدار مرکزی طالقان گفت: نامزدهای انتخابات مجلس نهم فضای انتخاباتی را فضای هجمه به دستاوردهای بزرگ دولت خدمتگزار قرار ندهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ساسان دلاویز ظهر چهارشنبه در همایش اتاق فکر دهیاران شهرستان طالقان افزود: صاحبان اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی مردم هستند و نامزدهای انتخاباتی نباید با هجمه بر عملکرد دولت منتخب همین مردم فضای یاس و نا امیدی را بر جامعه حاکم کنند.

وی گفت: دهیاران به عنوان نمایندگان دولت در روستاها موظف شده اند تمامی تحرکات انتخاباتی را به صورت لحظه به لحظه به بخشداری مرکزی طالقان گزارش دهند.

دلاویز اظهار داشت: نامزدهای انتخاباتی نیز باید مطابق قانون و از زمان اعلام رسمی، فعالیت های انتخاباتی خود را آغاز نمایند.

بخشدار مرکزی طالقان بیان داشت: دهیاران باید در امر انتخابات کاملاً بی طرف بوده و اهتمام ویژه ای در هر چه باشکوه تر برگزار شدن انتخابات سال جاری داشته باشند.

وی اظهار داشت: شرکت پرشور و همه جانبه مردم در انتخابات هدف اصلی مسئولان است چرا که سرنوشت نظام و انقلاب به دست همین مردم رقم خواهد خورد.

بخشدار مرکزی طالقان در ادامه با اشاره به افزایش جمعیت در برخی از روستاهای شهرستان طالقان و تعلق گرفتن دهیاری به آن روستاها گفت: تا کنون در 38 روستا شهرستان طالقان دهیاری تاسیس شده است و 20 دهیاری جدید نیز برای تاسیس به استانداری البرز پیشنهاد شده است.

وی گفت: بیش از یک میلیارد ریال برای تجهیز و تکمیل دهیاری های جدید اعتبار در نظر گرفته شده است.

به گفته بخشدار مرکزی طالقان اعتبارات و بودجه در حوزه دهیاری ها نسبت به سال گذشته بیش از سه برابر رشد داشته است.
 
 
 

کد مطلب 1467874

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها