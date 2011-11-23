واحدهای دریابانی برای کاهش قاچاق مواد مخدر تجهیز می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین ذوالفقاری عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تاکید برنامه پنجم توسعه بر حفاظت مطلوب از مرزهای کشور، اظهار داشت: ما باید تا پایان برنامه پنجم توسعه در حفاظت از مرزهای کشور به یک نقطه مناسب برسیم و در سال 1404 باید حراست از مرزهای کشور به شکل کاملا مطلوبی انجام شود.

وی با اشاره به تقویت نیروهای دریابانی کشور، عنوان کرد: فرماندهی مرزبانی کار تقویت نیروهای دریابانی را آغاز کرده و تا پایان سال جاری 100 شناور جدید به ناوگان نیروهای دریابانی کشور در منطقه خلیج فارس اضافه می شود.

فرمانده مرزبانی کشور افزود: تقویت و آموزش نیروهای دریابانی از جمله مهمترین اولویتهای فرماندهی مرزبانی است و برای افزایش این آمادگی رزمایش نیروهای دریابانی پیش از پایان امسال در استان هرمزگان برگزار می شود.

ذوالفقاری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص میزان قاقچاق مواد مخدر از مرزهای دریایی کشور، بیان داشت: اطلاعات ما نشان می دهد با توجه افزایش کنترل مرزهای شرقی کشور تغییر قابل ملاحضه ای در مسیر انتقال مواد مخدر ایجاد شده است و قاقچاقچیان به سمت قاچاق مواد مخدر از طریق دریا گرایش پیدا کرده اند.

وی ادامه داد: افزایش مجموع کشفیات مواد مخدر در استان هرمزگان نشان دهنده افزایش قاچاق مواد مخدر از طریق خلیج فارس و دریای عمان است که ما در حال تجهیز واحدهای دریابانی برای مقابله تخصصی با قاچاقچیان مواد مخدر هستیم.

فرمانده مرزبانی کشور در خصوص دزدی دریایی در کشور گفت: در حوزه دریایی کشورمان دزدی دریایی رخ نداده اما در منطقه خوزستان موارد کوچکی اتفاق افتاد که ما با آن برخورد کردیم.

ذوالفقاری با اشاره به تعامل و ارتباط فرماندهی مرزبانی کشورمان با کشورهای منطقه خلیج فارس، تصریح کرد: در حال حاضر ارتباط خوبی میان نیروهای دریابانی ایران و کشورهای منطقه برقرار است و بنده در سال جاری چندین بار با مسئولان مرزبانی کشوهای عمان، قطر و امارات دیدار و گفتگو داشتم.

وی اضافه کرد: در حال حاضر ارتباط تلفنی و فکسی میان نیروهای دریابانی ایران و کشورهای همسایه در منطقه خلیج فارس برقرار است و در تلاش هستیم برای کاهش مشکلات از طریق بی سیم هم با نیروهای دریابانی کشورهای منطقه خلیج فارس ارتباط برقرار کنیم.