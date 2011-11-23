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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۳۹

در لرستان/

همایش "جنگلهای زاگرس مرکزی، قابلیتها و تنگناها" برگزار شد

همایش "جنگلهای زاگرس مرکزی، قابلیتها و تنگناها" برگزار شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: دبیر اجرایی همایش "جنگل های زاگرس مرکزی؛ قابلیت ها و تنگناها" از برگزاری این همایش برای نخستین بار در مرکز لرستان خبر داد.

سمیه روشنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این همایش ملی در 7 محور اصلی و سه محور جانبی برگزار که با استقبال خوب صاحب نظران و همچنین دانشجویان مواجه شد.

وی ادامه داد: در این همایش ملی مدیر کل دفتر امور منابع جنگلی سازمان مراتع، جنگلها و آبخیزداری کشور و همچنین عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور حضور پیدا کردند.

دبیر اجرایی همایش "جنگل های زاگرس مرکزی؛ قابلیت ها و تنگناها" با اشاره به مشارکت برخی از دستگاهها در اجرای این همایش عنوان کرد: این همایش به همت کانون دانشجویی همیاران طبیعت جهاد دانشگاهی برای اولین بار در استان لرستان برگزار شد.

وی ادامه داد: نهاد هایی همچون استانداری لرستان، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، اداره کل محیط زیست لرستان، سازمان آموزش و پرورش استان،لابراتوار داروسازی خرمان، اداره کل مدیریت بحران استان، مرکز تحقیقات کشاورزی استان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد و پروژه حفاظت از تنوع زیستی در سیمای حفاظتی زاگرس مرکزی در برگزاری این همایش مشارکت داشته اند.

دبیر اجرایی همایش "جنگل های زاگرس مرکزی؛ قابلیت ها و تنگناها" با بیان اینکه یکی از راههای پیشنهادی برای رفع مشکلات جنگلها پرکردن خلا آموزشی در مورد جنگلهاست، یادآور شد: در این راستا کانون دانشجویی همیاران طبیعت جهاد دانشگاهی لرستان این همایش را در دستور کار قرار داد.
 

کد مطلب 1467877

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